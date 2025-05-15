В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ

Национальный центр тестирования Казахстана сегодня, 14 мая 2025 года, обратился к абитуриентам, зарегистрированным на сдачу Единого национального тестирования (ЕНТ) 23 и 24 мая, сообщает Lada.kz.
В связи с переносом даты последнего звонка изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая.
"Информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, будет отправлено SMS-уведомление", – сказано в публикации центра.
Комментарии0 комментарий(ев)