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14.05.2025, 19:47

За создание дипфейков в Казахстане введут штрафы до 393 тысяч тенге

Новости Казахстана 0 408

Сегодня,14 мая 2025 года, депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект, регулирующий сферу искусственного интеллекта. Документ предусматривает введение административной ответственности за создание и распространение дипфейков — поддельных фото, видео и аудиозаписей, сгенерированных с помощью ИИ. Размер штрафов для владельцев сервисов, создающих такой контент, составит от 15 до 100 МРП, что эквивалентно 58–393 тысячам тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В Казахстане планируется введение административной ответственности за создание и распространение дипфейков — поддельных фото, видео и аудиозаписей, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта. 14 мая 2025 года депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили соответствующий законопроект, который станет первым официальным документом, регулирующим сферу ИИ в стране.

Как сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева, наказание предусмотрено для владельцев сервисов, с помощью которых создаются дипфейки. Размер штрафов составит от 15 до 100 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2025 году эквивалентно суммам от 58 до 393 тысяч тенге. Размер штрафа будет зависеть от того, какой субъект бизнеса работает.

Депутаты также рассматривают возможность введения уголовной ответственности за распространение дипфейков. Однако, по словам Смышляевой, этот вопрос требует тщательной проработки:

«По Уголовному кодексу пока сказать не могу. Наказание будет тогда, когда будет сформулирован состав, когда он пройдет необходимое согласование. Уголовный кодекс — это серьезный инструмент, его нужно очень продуманно использовать, потому что там очень много составляющих».

Дипфейк (deepfake) — это видео, фото или аудиозапись, созданные с помощью искусственного интеллекта, которые выглядят как настоящие, но на самом деле являются подделкой. Создатели дипфейков заменяют лицо или голос человека на лицо или голос другого, создавая иллюзию реальности. Такие технологии могут использоваться как для развлечения, так и для обмана.

В марте 2025 года на презентации законопроекта по вопросам ИИ Екатерина Смышляева заявила, что Казахстан «созрел» для введения уголовной статьи за распространение дипфейков. Новый законопроект станет важным шагом в регулировании использования искусственного интеллекта и защите граждан от возможных злоупотреблений.

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