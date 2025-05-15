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15.05.2025, 09:27

В Семее алиментщика отправили в колонию из-за пива

Новости Казахстана 0 795

Житель Семея, задолжавший миллионы тенге по алиментам, лишился свободы из-за любви к пиву, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В городе Семей 38-летний мужчина, не выплачивавший алименты в течение одиннадцати лет, был направлен в исправительное учреждение за неоднократные нарушения условий ограничения свободы.

Как установили сотрудники службы пробации, житель Семея уклонялся от выплаты алиментов своим двум несовершеннолетним детям, в результате чего сумма задолженности достигла порядка 8 миллионов тенге. За это правонарушение суд назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы с обязательным привлечением к 100 часам принудительных работ.

После вынесения приговора осужденного поставили на учёт в службу пробации Затонского района. Ему были подробно разъяснены условия отбывания наказания, однако, несмотря на профилактическую работу, мужчина систематически нарушал установленный порядок. Он не являлся на регистрацию и покидал место проживания в ночное время, что строго запрещено условиями ограничения свободы.

В связи с нарушениями к нему было применено электронное средство слежения для контроля за перемещениями. Мониторинг показал, что мужчина неоднократно покидал дом без разрешения. В ходе бесед с сотрудниками пробации он объяснял свои действия тем, что выходил за пивом или навещал друзей.

С учётом повторных нарушений суд заменил ему ограничение свободы на лишение свободы сроком на восемь месяцев – на оставшийся период наказания.

Как сообщил Ерлан Кадырманов, начальник службы пробации Затонского района, с начала текущего года в Абайской области электронные браслеты были применены к 99 осуждённым. В отношении 19 человек, нарушивших условия отбывания наказания, материалы были переданы в суд, и им также была заменена мера наказания с ограничения свободы на лишение свободы.

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