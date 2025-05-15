Новшество в приложении Onay разозлило казахстанцев

Пользователи приложения Onay пожаловались на появление рекламных баннеров и выразили обеспокоенность их влиянием на безопасность и удобство сервиса, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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В Казахстане пользователи мобильного приложения Onay, предназначенного для оплаты проезда в общественном транспорте, выразили недовольство в связи с появлением в интерфейсе рекламных баннеров. Обращения поступали в редакцию Krisp_almaty.

Подписчики социальных сетей задаются вопросом, почему, оплачивая проезд, они дополнительно вынуждены смотреть рекламу. Отмечается, что нововведение воспринимается многими как нарушение удобства и безопасности, особенно для пожилых пользователей. По их словам, такие пользователи могут случайно нажать на баннер и перейти на небезопасные сторонние сайты.

Кроме того, жители считают, что функционал приложения должен быть сосредоточен исключительно на основной задаче – оплате проезда. Лишние элементы, отвлекающие внимание, воспринимаются как нежелательные. В связи с этим пользователи призывают разработчиков отказаться от размещения рекламы, чтобы обеспечить простоту, доступность и безопасность для всех категорий пассажиров.

Сервис Onay используется для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также предоставляет функции по отслеживанию движения транспорта и анализа пассажиропотока.