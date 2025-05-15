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15.05.2025, 10:20

Новшество в приложении Onay разозлило казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 170

Пользователи приложения Onay пожаловались на появление рекламных баннеров и выразили обеспокоенность их влиянием на безопасность и удобство сервиса, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Казахстане пользователи мобильного приложения Onay, предназначенного для оплаты проезда в общественном транспорте, выразили недовольство в связи с появлением в интерфейсе рекламных баннеров. Обращения поступали в редакцию Krisp_almaty.

Подписчики социальных сетей задаются вопросом, почему, оплачивая проезд, они дополнительно вынуждены смотреть рекламу. Отмечается, что нововведение воспринимается многими как нарушение удобства и безопасности, особенно для пожилых пользователей. По их словам, такие пользователи могут случайно нажать на баннер и перейти на небезопасные сторонние сайты.

Кроме того, жители считают, что функционал приложения должен быть сосредоточен исключительно на основной задаче – оплате проезда. Лишние элементы, отвлекающие внимание, воспринимаются как нежелательные. В связи с этим пользователи призывают разработчиков отказаться от размещения рекламы, чтобы обеспечить простоту, доступность и безопасность для всех категорий пассажиров.

Сервис Onay используется для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, а также предоставляет функции по отслеживанию движения транспорта и анализа пассажиропотока.

Программисты ONAY! разработали систему, софт для оборудования, мобильное приложение. Это полностью отечественная разработка, созданная за счет самой частной компании. При разработке системы наша компания изучала международный опыт, проанализировала рынок транспортных и логистических услуг. Опираясь на примеры других компаний, ONAY! приняла решение интегрировать в приложение рекламу. Таким образом, реклама в приложении является современным технологическим решением, одним из этапов развития мобильного приложения и повышения удобства его использования. ONAY! становится цифровой платформой, расширяющей перечень сервисов. Мы следим за обратной связью пользователей, передаем обращения и жалобы отделу разработчиков приложения ONAY!, партнерским компаниям, чтобы оптимизировать нововведения под запросы пользователей, - заявили в компании.

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