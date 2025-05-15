В каких случаях казахстанцам можно управлять чужой машиной без штрафа

Законодательство Казахстана допускает управление чужим автомобилем без внесения в страховку, но только при соблюдении определённых условий, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Ситуации, когда необходимо сесть за руль чужого автомобиля, могут возникнуть внезапно – будь то помощь заболевшему другу или просьба знакомого перегнать его машину к себе во двор или на станцию техобслуживания. Однако не всегда управление транспортным средством без официального включения в страховой полис будет считаться нарушением. По информации канала Aqparat saqshysy, в законодательстве Республики Казахстан предусмотрены исключения, при которых такая поездка не повлечёт за собой штраф.
Согласно действующим нормам, допустимо управление чужим автомобилем без внесения в страховой полис в следующих случаях:
Во всех остальных ситуациях, когда человек управляет транспортом без страховки и без соблюдения вышеуказанных условий, это рассматривается как административное правонарушение. В 2025 году за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, что составляет 39 320 тенге.
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