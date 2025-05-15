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15.05.2025, 11:18

В каких случаях казахстанцам можно управлять чужой машиной без штрафа

Новости Казахстана 0 2 778

Законодательство Казахстана допускает управление чужим автомобилем без внесения в страховку, но только при соблюдении определённых условий, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ситуации, когда необходимо сесть за руль чужого автомобиля, могут возникнуть внезапно – будь то помощь заболевшему другу или просьба знакомого перегнать его машину к себе во двор или на станцию техобслуживания. Однако не всегда управление транспортным средством без официального включения в страховой полис будет считаться нарушением. По информации канала Aqparat saqshysy, в законодательстве Республики Казахстан предусмотрены исключения, при которых такая поездка не повлечёт за собой штраф.

Согласно действующим нормам, допустимо управление чужим автомобилем без внесения в страховой полис в следующих случаях:

  1. Водитель имеет действующие права, но не указан в страховке. Если владелец автомобиля находится в салоне и готов поручиться за водителя, управление допускается.
  2. В страховке указан другой водитель. В случае если этот человек находится рядом и сопровождает управление, это также не считается нарушением.
  3. Служебная необходимость. При перегоне автомобиля, например, на станцию технического обслуживания или при выполнении должностных обязанностей, наличие страховки на конкретного водителя не требуется.

Во всех остальных ситуациях, когда человек управляет транспортом без страховки и без соблюдения вышеуказанных условий, это рассматривается как административное правонарушение. В 2025 году за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчётных показателей, что составляет 39 320 тенге.

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