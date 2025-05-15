Безналичные платежи в Казахстане достигли рекордных 40,3 трлн тенге

В первом квартале 2025 года объем безналичных расчетов в Казахстане превысил показатели за весь 2020 год, свидетельствуя о стремительном росте популярности цифровых платежей, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Фото: inbusiness.kz

С начала 2025 года в Казахстане наблюдается рекордный рост безналичных операций с использованием платежных карточек. Как сообщает Finprom.kz, в январе-марте текущего года объем таких платежей составил 40,3 трлн тенге, что на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Для сравнения: за весь 2020 год этот показатель составлял 34,6 трлн тенге.

Увеличился также и средний чек по безналичным операциям: если год назад он составлял около 12,3 тыс. тенге, то теперь – 13,3 тыс. тенге. Это говорит не только о росте объема транзакций, но и об увеличении доли крупных покупок, совершаемых без использования наличных средств.

На фоне этих данных доля безналичных расчетов в общем обороте по картам достигла 87,1%. Год назад этот показатель составлял 85,5%, а пять лет назад не превышал 60%, что подчеркивает прогресс в цифровизации финансовых услуг в стране.

Основная часть безналичных операций – около 80% – проходит через онлайн-каналы: интернет-сайты и мобильные приложения. За три месяца 2025 года через эти каналы было проведено операций на сумму 32,2 трлн тенге. Это на 23,3% больше, чем в первом квартале предыдущего года.

Одним из наиболее заметных трендов стало резкое увеличение числа платежей, осуществляемых с помощью QR-кодов. Объем таких операций достиг 4,1 трлн тенге и впервые превысил объем транзакций через POS-терминалы, который составил 4 трлн тенге. Прирост по QR-платежам составил 23,8% за год, в то время как через POS-терминалы – 14,2%.

При этом использование традиционных банкоматов и терминалов продолжает снижаться: через них было проведено менее 0,1% всех безналичных транзакций.

По регионам лидером по объему безналичных платежей остается Алматы. Финансовый центр страны обеспечил 20,6 трлн тенге от общего объема. За ним следуют Астана (3,7 трлн тенге) и Шымкент (2,4 трлн тенге).

Самая высокая доля безналичных расчетов от общего оборота по картам зафиксирована в Алматинской области – 91,5%. Далее идут Алматы (91,4%) и Туркестанская область (89,1%). Наименьшее проникновение безналичных технологий наблюдается в Северо-Казахстанской области (73%) и Улытауской области (76,6%).

Эксперты подчеркивают: текущая динамика свидетельствует о продолжающемся переходе к цифровым финансовым инструментам. Казахстан движется в сторону безналичной экономики, где основными средствами оплаты становятся смартфон, QR-код и банковские приложения.