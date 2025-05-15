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15.05.2025, 14:43

Опубликованы новые тарифы на «красивые» госномера в Казахстане

Новости Казахстана 0 551

В проекте нового Налогового кодекса Казахстана предусмотрены новые размеры пошлин за регистрационные номера с популярными цифровыми и буквенными комбинациями, передает  Lada.kz со ссылкой на TengriAuto.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Водители Казахстана в скором времени смогут за дополнительную плату выбирать номерные знаки с желаемыми комбинациями цифр и букв. Это предусмотрено проектом обновлённого Налогового кодекса, одобренного Мажилисом в апреле 2025 года и находящегося на рассмотрении в Сенате.

Согласно документу, государственные регистрационные номерные знаки с определёнными цифровыми обозначениями будут оцениваться в зависимости от сочетания цифр и букв. В частности, номера с цифровыми кодами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090 и 707 обойдутся в 57 МРП, что составляет 224 124 тенге. Если такие номера будут содержать одинаковые буквы, пошлина увеличится до 114 МРП, то есть 448 248 тенге.

Номера с повторяющимися цифрами, как например 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900 и 999, будут стоить 137 МРП (538 684 тенге), а при наличии одинаковых буквенных обозначений – 194 МРП (762 808 тенге).

За самые престижные цифровые обозначения 001-009 и 777 автовладельцам придётся заплатить 228 МРП (896 496 тенге), а с одинаковыми буквами – 285 МРП, что составляет 1 120 620 тенге.

Кроме того, отдельная категория включает номера с цифровыми обозначениями, такими как 101, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181, 191, 202, 212, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, 303, 313, 323, 343, 353, 363, 373, 383, 393, 404, 414, 424, 434, 454, 464, 474, 484, 494, 505, 515, 525, 535, 545, 565, 575, 585, 595, 606, 616, 626, 636, 646, 656, 676, 686, 696, 717, 727, 737, 747, 757, 767, 787, 797, 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 898, 909, 919, 929, 939, 949, 959, 969, 979 и 989. Пошлина за такие номера составит 15 МРП (58 980 тенге), а при одинаковых буквах – 72 МРП (283 104 тенге).

Номерные знаки, не входящие в перечисленные выше категории, но при этом содержащие одинаковые буквенные обозначения, обойдутся в 57 МРП (224 124 тенге).

В случае если водитель пожелает зарегистрировать номер с произвольной комбинацией цифр и/или букв (при этом исключаются номера из списка популярных цифровых кодов), стоимость составит 10 МРП – это 39 320 тенге.

Проект поправок направлен на систематизацию выдачи государственных регистрационных знаков и формирование прозрачного механизма оплаты за их индивидуализацию. Окончательное решение будет принято после рассмотрения документа Сенатом.

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