Стало известно, как Токаев проведет свой день рождения

Касым-Жомарту Токаеву 17 мая исполнится 72 года. В Акорде рассказали, как глава государства проведет свой день рождения, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Пресс-служба Акорды сделала официальное заявление в связи с приближающимся днем рождения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.
В связи с днем рождения Главы государства Касым-Жомарта Токаева не планируется проведение каких-либо торжественных мероприятий. Президент не отмечает эту дату, - распространила сообщение пресс-служба Акорды.
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