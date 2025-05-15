В МВД нашли способ усилить борьбу с электросамокатами

В Министерстве внутренних дел РК считают, что крупные номера на электросамокатах помогут быстрее устанавливать личность водителя в случае нарушений, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха предложил внести изменения в требования к регистрационным номерам на электросамокатах. С такой инициативой он выступил в кулуарах Мажилиса, сообщив, что действующие номерные знаки, устанавливаемые агрегаторами, слишком малы и затрудняют идентификацию нарушителей.
Условно говоря, самокатчик совершил наезд на ребенка, человек увидел это и говорит номер самоката, но это не государственный номер. Посмотрите, в России, в частности в Москве, агрегаторы сами устанавливают номера, но они достаточно видны – их крепят на руле или на раме, - пояснил Лепеха.
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