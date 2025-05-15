В МВД нашли способ усилить борьбу с электросамокатами

В Министерстве внутренних дел РК считают, что крупные номера на электросамокатах помогут быстрее устанавливать личность водителя в случае нарушений, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Игорь Лепеха предложил внести изменения в требования к регистрационным номерам на электросамокатах. С такой инициативой он выступил в кулуарах Мажилиса, сообщив, что действующие номерные знаки, устанавливаемые агрегаторами, слишком малы и затрудняют идентификацию нарушителей.