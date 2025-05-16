В Казнете распространяется фейковое видео о жаре в до 50°С

В казахстанском сегменте интернета набирает популярность видео о якобы грядущей аномальной жаре до 50 градусов. Кадры назвали фейком, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: РИА Новости

Очередной фейк о природных катаклизмах стал вирусным в Казнете – в социальных сетях активно распространяется видео, в котором утверждается, что в 2025 году Казахстан ожидает небывалая жара с температурами до 50 °С. Автор ролика ссылается на якобы научные прогнозы, согласно которым подобные погодные условия происходят раз в 60 лет.

В видео также утверждается, что предупреждение о высокой температуре – от 40 до 50 °С – уже получили жители Европы, а также России, Украины, Беларуси и Казахстана. При этом никаких достоверных источников или ссылок на научные публикации в ролике не приводится.

Служба фактчекинга Stopfake.kz заявила, что подобные сообщения являются фейковыми и появляются в интернете на регулярной основе.

Рассылку прокомментировали и в пресс-службе РГП «Казгидромет».