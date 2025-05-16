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15.05.2025, 21:45

Экс-супруга подала иск в Верховный суд против Бишимбаева

Новости Казахстана 0 146

Бывшая супруга осуждённого экс-министра Назым Кахарман добивается через Верховный суд лишения его родительских прав и комментирует ход спора об алиментах, передает Lada.kz со ссылкой на Informburo.kz.

Фото Informburo.kz
Фото Informburo.kz

Данные о лишении Куандыка Бишимбаева родительских прав изданию подтвердила сама Назым Кахарман. Рассмотрение дела пока не началось.

Ранее Кахарман уже обращалась в суд с аналогичным иском, однако в сентябре 2024 года ей было отказано. Позднее, в ноябре того же года, апелляционная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменений. Тогда же ей отказали и в просьбе о разрешении сменить фамилию детей.

Одновременно с этим продолжается спор между сторонами по вопросу алиментных обязательств. В апреле стало известно, что Куандыка Бишимбаев, отбывающий 24-летний срок заключения за убийство Сания Нукеновой, подал ходатайство о расторжении алиментного соглашения. Основанием, по его заявлению, является отсутствие дохода.

Их сторона (Бишимбаевых. – Авт.) подала на пересмотр алиментного договора, чтобы уменьшить выплаты. Якобы по причине того, что у него нет денег. Находится на этапе рассмотрения судом. Мы, конечно, не согласны, - заявила Кахарман. 

Также Кахарман рассказала, что её дети воспринимали убитую Санию Нукенову как члена семьи и супругу своего отца. По её словам, они вместе участвовали в традиционных свадебных обрядах, а о том, что Нукенова и Бишимбаев официально не регистрировали свой брак, дети узнали только во время судебного процесса. По действующему законодательству, основанием для лишения родительских прав может быть убийство зарегистрированного члена семьи.

Сам Бишимбаев заявил, что дети «никогда не воспринимали Нукенову ни как мачеху, ни как близкого человека».

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