Пешеходы на велодорожках: в МВД рассказали, грозит ли им наказание

В Министерстве внутренних дел рассказали, предусмотрено ли наказание для пешеходов, которые передвигаются по велодорожкам, создавая угрозу безопасности, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Жители Казахстана регулярно выражают обеспокоенность по поводу того, что велосипедисты и водители электросамокатов передвигаются по тротуарам с высокой скоростью, подвергая опасности пешеходов. Однако, как отмечают сами велосипедисты, и пешеходы нередко игнорируют правила, заходя на велодорожки. Tengrinews.kz обратились за разъяснением в Министерство внутренних дел: предусмотрена ли в таких случаях ответственность.

В редакцию поступило обращение от жителей, обеспокоенных тем, что пешеходы часто передвигаются по велосипедным дорожкам. При этом таких дорожек в казахстанских городах пока немного. Нарушая правила, пешеходы создают опасность не только для себя, но и для велосипедистов, которые не всегда могут вовремя среагировать и избежать столкновения. Часто на велодорожках можно увидеть и родителей с детскими колясками, и людей, просто неспешно прогуливающихся.

Позиция МВД

В МВД подтвердили, что в соответствии с Правилами дорожного движения пешеходами считаются не только те, кто передвигается пешком. К этой категории также относятся лица, использующие инвалидные кресла-коляски, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, электрический самокат или иное малое электрическое транспортное средство, а также люди, перемещающие детские коляски, тележки или санки.

Согласно правилам, пешеходы обязаны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. При их отсутствии допускается движение по обочине. Это означает, что перемещение с детской коляской также должно происходить исключительно по специально отведённым зонам для пешеходов.

Вместе с тем, по информации министерства, наказание за нахождение пешехода на велодорожке законодательством не предусмотрено.

МВД не рассматривает введение штрафов для пешеходов, передвигающихся по велосипедным дорожкам. Но, если на ней установлен знак, который разрешает движение только велосипедистам, пешеходам следует воздержаться от использования этой дорожки и выбрать альтернативный маршрут, - пояснили в МВД.

В то же время, в главе 3 ПДД указано, что передвижение по велодорожкам пешеходам всё же разрешается, но только в исключительных ситуациях – при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, либо если движение по ним невозможно. В таком случае допускается движение по велосипедной дорожке либо вдоль края проезжей части, в том числе по внешнему краю дороги с разделительной полосой.

Ответственность за нарушение ПДД

Что касается общего порядка наказания за нарушение ПДД пешеходами и другими участниками дорожного движения, он прописан в статье 615 Кодекса об административных правонарушениях. Минимальное наказание за несоблюдение правил составляет штраф в размере 2 месячных расчетных показателей (7 864 тенге на 2025 год), максимальное – 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест сроком до трёх суток.

Таким образом, несмотря на отсутствие конкретного наказания за передвижение пешеходов по велодорожкам, соблюдать правила дорожного движения обязан каждый участник уличного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций.