Подозреваемого в покушении на убийство экстрадировали в Казахстан

Ранее судимого гражданина Казахстана, скрывавшегося от следствия, доставили из Армении для привлечения к уголовной ответственности, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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По делу о покушении на убийство в Казахстан из Армении экстрадирован гражданин Республики Казахстан, который ранее был неоднократно судим и находился в международном розыске. Операция была проведена Генеральной прокуратурой и Министерством внутренних дел РК при содействии Посольства Казахстана в Армении.

Согласно материалам следствия, инцидент произошёл в сентябре 2024 года в Петропавловске. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений совершил нападение с ножом. Он нанёс потерпевшему множественные колото-резаные ранения в жизненно важные органы. Пострадавшего удалось спасти только благодаря своевременной медицинской помощи.

После совершения преступления мужчина скрылся и вскоре был объявлен в международный розыск. В октябре 2024 года его задержали в столице Армении – Ереване. Генеральная прокуратура Республики Казахстан направила официальный запрос о его выдаче, и в результате согласованных действий правоохранительных органов подозреваемый был доставлен на родину.

На сегодняшний день он водворён в следственный изолятор, где будет находиться под стражей до завершения расследования.

В соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан, покушение на убийство, совершённое при отягчающих обстоятельствах, карается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным заключением с конфискацией имущества.