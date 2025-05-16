В Казахстане планируют ввести автоматические пенсионные выплаты – но не для всех

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка предлагает назначать выплаты из ЕНПФ автоматически для некоторых категорий граждан, достигших пенсионного возраста, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан разработало проект постановления, предполагающий внесение изменений в правила заключения и типовую форму договора пенсионного обеспечения за счёт добровольных пенсионных взносов.

Согласно проекту, изменения коснутся порядка осуществления пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В частности, речь идёт о внедрении автоматического, то есть беззаявительного механизма перечислений для тех граждан, которые достигли пенсионного возраста и имеют накопления по линии добровольных пенсионных взносов (ДПВ), но при этом не обратились за их получением.

В Агентстве подчёркивают, что такой подход позволит решить проблему невостребованных пенсионных накоплений, которые формируются за счёт добровольных взносов, и обеспечит равный механизм выплаты по всем видам пенсионных накоплений.

Отметим, что нововведение затронет не всех – автоматические выплаты будут распространяться только на лиц, имеющих добровольные накопления в ЕНПФ и достигших пенсионного возраста. Для получения выплат по обязательным пенсионным взносам сохраняется действующий заявительный порядок.