18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.51
570.6
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.05.2025, 12:40

В Казахстане стартовал основной этап ЕНТ-2025: что важно знать абитуриентам

Новости Казахстана 0 514

Основной этап Единого национального тестирования начался 16 мая и продлится до 7 июля – в этом году зарегистрировано свыше 216 тысяч участников. Озвучены основные требования по ЕНТ, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В четверг, 16 мая, в Казахстане стартовал основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года. Сдача экзаменов продлится до 7 июля. В первый день проведения тестирования один из центров в Астане посетила председатель Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова. Она пожелала абитуриентам успехов и подчеркнула важность объективной оценки знаний.

На участие в основном этапе ЕНТ зарегистрировались порядка 216 тысяч абитуриентов. С учётом возможности пройти тестирование дважды общее количество поданных заявлений составило 399 тысяч. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 342 тысячи. Как и в предыдущие годы, большинство участников (75%) выбрали казахский язык, около 25% сдают тесты на русском, и 266 человек проходят экзамен на английском языке.

Каждому участнику предоставлено право выбрать одну комбинацию профильных предметов, которая будет действовать для обеих попыток. В конкурсе на образовательные гранты учитывается наилучший результат. Самой востребованной комбинацией вновь стала «Математика-Физика» (16,5%), на втором месте – «Биология-Химия» (15,6%), на третьем – «Математика-Информатика» (9,7%).

Формат тестирования остался прежним: всего в тесте 120 заданий по пяти предметам.

  • История Казахстана – 20 вопросов.
  • Грамотность чтения – 10.
  • Математическая грамотность – 10.
  • Два профильных предмета – по 40 вопросов каждый.

Максимально возможное количество баллов – 140. На выполнение теста отведено 4 часа (240 минут), а для участников с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

Для подготовки абитуриентам доступны онлайн-пробные тесты, материалы по учебной программе, включая перечень рекомендуемых учебников, тематические планы, даты по истории, термины по информатике и литературные произведения. Кроме того, после каждой попытки участники получают индивидуальный аналитический отчёт с разбором результатов.

ЕНТ проводится в 46 специализированных пунктах по всей стране. В первый день экзамен сдают 4589 человек, из них 323 – в Астане.

В целях обеспечения академической честности:

  • каждый участник получает индивидуальный тестовый вариант;
  • на входе применяются металлоискатели и «глушилки» связи;
  • во всех аудиториях ведётся видеонаблюдение.

До 31 октября 2025 года будет проведён анализ видеозаписей. В случае выявления нарушений результаты тестирования будут аннулированы.

Минимальные проходные баллы по-прежнему зависят от выбранной специальности:

  • для направлений «Право» и «Педагогика» – от 75 баллов;
  • для «Медицины» – от 70;
  • для поступления в национальные вузы – от 65;
  • в остальные вузы – от 50.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после окончания экзамена. При наличии технических сбоев апелляция может быть подана прямо в ходе тестирования. Окончательный сертификат с результатами становится доступен в личном кабинете участника после завершения процедуры рассмотрения апелляций.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.