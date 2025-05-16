В Казахстане стартовал основной этап ЕНТ-2025: что важно знать абитуриентам

Основной этап Единого национального тестирования начался 16 мая и продлится до 7 июля – в этом году зарегистрировано свыше 216 тысяч участников. Озвучены основные требования по ЕНТ, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

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В четверг, 16 мая, в Казахстане стартовал основной этап Единого национального тестирования (ЕНТ) 2025 года. Сдача экзаменов продлится до 7 июля. В первый день проведения тестирования один из центров в Астане посетила председатель Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова. Она пожелала абитуриентам успехов и подчеркнула важность объективной оценки знаний.

На участие в основном этапе ЕНТ зарегистрировались порядка 216 тысяч абитуриентов. С учётом возможности пройти тестирование дважды общее количество поданных заявлений составило 399 тысяч. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 342 тысячи. Как и в предыдущие годы, большинство участников (75%) выбрали казахский язык, около 25% сдают тесты на русском, и 266 человек проходят экзамен на английском языке.

Каждому участнику предоставлено право выбрать одну комбинацию профильных предметов, которая будет действовать для обеих попыток. В конкурсе на образовательные гранты учитывается наилучший результат. Самой востребованной комбинацией вновь стала «Математика-Физика» (16,5%), на втором месте – «Биология-Химия» (15,6%), на третьем – «Математика-Информатика» (9,7%).

Формат тестирования остался прежним: всего в тесте 120 заданий по пяти предметам.

История Казахстана – 20 вопросов.

Грамотность чтения – 10.

Математическая грамотность – 10.

Два профильных предмета – по 40 вопросов каждый.

Максимально возможное количество баллов – 140. На выполнение теста отведено 4 часа (240 минут), а для участников с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

Для подготовки абитуриентам доступны онлайн-пробные тесты, материалы по учебной программе, включая перечень рекомендуемых учебников, тематические планы, даты по истории, термины по информатике и литературные произведения. Кроме того, после каждой попытки участники получают индивидуальный аналитический отчёт с разбором результатов.

ЕНТ проводится в 46 специализированных пунктах по всей стране. В первый день экзамен сдают 4589 человек, из них 323 – в Астане.

В целях обеспечения академической честности:

каждый участник получает индивидуальный тестовый вариант;

на входе применяются металлоискатели и «глушилки» связи;

во всех аудиториях ведётся видеонаблюдение.

До 31 октября 2025 года будет проведён анализ видеозаписей. В случае выявления нарушений результаты тестирования будут аннулированы.

Минимальные проходные баллы по-прежнему зависят от выбранной специальности:

для направлений «Право» и «Педагогика» – от 75 баллов;

для «Медицины» – от 70;

для поступления в национальные вузы – от 65;

в остальные вузы – от 50.

Абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после окончания экзамена. При наличии технических сбоев апелляция может быть подана прямо в ходе тестирования. Окончательный сертификат с результатами становится доступен в личном кабинете участника после завершения процедуры рассмотрения апелляций.