ИИ поможет выявлять психологические проблемы у военнослужащих Казахстана

В Национальной гвардии Казахстана начали внедрение ИИ-системы для ранней диагностики психологических нарушений у военнослужащих, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото: министерство обороны РК

Как сообщили в Нацгвардии, военнослужащих внутренних войск Казахстана начнут обследовать на наличие психологических проблем с применением технологий искусственного интеллекта. Презентация новой системы адаптивного психологического тестирования, разработанной специально для нужд силовых структур, уже прошла.

Уточняется, система построена на алгоритмах, которые позволяют фиксировать признаки психологического неблагополучия на ранних стадиях. Это, в свою очередь, позволяет своевременно оказать военнослужащим необходимую помощь и поддержку.

Отличительной особенностью новой методики является её адаптивность – программа в режиме реального времени меняет содержание и сложность вопросов в зависимости от предыдущих ответов испытуемого. Такой подход, по мнению специалистов, обеспечивает более точную и эффективную оценку психологического состояния по сравнению с традиционными опросниками, позволяя сократить количество неинформативных вопросов и сосредоточиться на ключевых аспектах.

С целью обеспечения безопасности данных и исключения внешнего вмешательства, систему планируется разворачивать локально – на серверах, установленных непосредственно в воинских частях. Первые испытания технологии будут проведены среди новобранцев Национальной гвардии, проходящих службу в гарнизоне Астаны.