«Защита народа» обернулась крупным штрафом для казахстанского блогера

Блогера из Туркестанской области оштрафовали за вмешательство в работу полиции, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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По данным пресс-службы Туркестанского областного суда, в регионе блогера оштрафовали почти на 118 тысяч тенге за вмешательство в действия сотрудников полиции.

Инцидент произошёл 17 апреля 2025 года. Инспекторы дорожной полиции остановили автомобиль марки Lada в одном из посёлков региона за нарушение части 2 статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение правил пользования ремнями безопасности). В ходе составления административного протокола на месте происшествия присутствовала блогер, которая представилась журналистом и заявила, что защищает права граждан.

Согласно материалам дела, женщина использовала личный мобильный телефон для прямой трансляции происходящего в Facebook. В пресс-службе суда отметили, что в ходе съемки блогер проявила неуважение к полицейским, не подчинилась их законным требованиям и активно вмешивалась в исполнение ими служебных обязанностей.

Вину правонарушительницы подтвердили аудио- и видеоматериалы, снятые на месте, а также объяснительные записки сотрудников полиции и показания свидетелей.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 667 КоАП – неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительных органов, препятствование их деятельности. В результате ей назначили административный штраф в размере 30 месячных расчетных показателей, что составляет 117 960 тенге.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.