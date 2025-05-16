Можно ли казахстанцам не платить за аренду жилья во время отпуска

Длительное отсутствие арендатора не освобождает его от платы за жильё, однако в некоторых случаях возможны исключения, передает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz .

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Многие арендаторы интересуются, нужно ли платить за съёмную квартиру в случае отъезда – например, в отпуск или командировку. На этот вопрос ответил юрист Бахыт Касымбеков, разъяснив правовые аспекты аренды жилья в условиях временного отсутствия.

Согласно законодательству, если арендатор не проживает в квартире, это не освобождает его от обязательства по оплате. Как отметил юрист, уехавший арендатор сохраняет за собой право на жильё не более чем на 6 месяцев – при условии, что арендная плата вносится своевременно. В противном случае неуплата будет считаться нарушением условий договора, и арендодатель вправе его расторгнуть.

Кроме того, даже если квартира пустует, собственник не имеет права сдавать её другим лицам, пока действует договор аренды. Единственным основанием для временного освобождения от оплаты может быть соглашение между арендатором и владельцем квартиры.

Если стороны договорились, это должно быть зафиксировано письменно – через дополнительное соглашение к договору аренды. В нём важно чётко указать условия (например, временное освобождение или снижение платы) и период, на который распространяется данное решение.

Возникает также вопрос: как быть, если арендодатель решает сделать ремонт, из-за чего арендатор вынужден временно выехать? Здесь всё зависит от того, кто выступил инициатором ремонта:

Если ремонт инициировал арендатор, то платить аренду придётся, так как изначально квартира соответствовала условиям проживания.

Если инициатором стал арендодатель, и в квартире невозможно находиться, то арендная плата за это время не должна взиматься. В таком случае рекомендуется заключить дополнительное соглашение о временном освобождении от аренды.

При этом, как подчёркивает юрист, если инициатором ремонта стал арендатор, и имеются доказательства, что жильё не соответствовало санитарным требованиям (например, грибок, неисправная сантехника), то арендную плату можно не платить даже в этом случае.

Что касается коммунальных платежей, то временное отсутствие арендатора не освобождает от их уплаты. Однако есть способы частично сократить расходы: можно приостановить подключение услуг, которыми временно не пользуются, – интернета или кабельного телевидения. Срок временного отключения зависит от поставщика и может составлять от 2 до 6 месяцев. Заявку на приостановку, как правило, подаёт владелец квартиры.

Итоговые рекомендации:

Отъезд не освобождает от арендной платы, если иное не согласовано с собственником.

Все договорённости необходимо фиксировать в письменной форме.

Во время ремонта, если проживание невозможно, арендатор имеет право требовать освобождения от оплаты.

Коммунальные услуги оплачиваются в любом случае, но некоторые из них можно временно отключить.