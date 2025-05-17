1 июня могут сделать официальным выходным в Казахстане

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В Казахстане предложено сделать 1 июня – День защиты детей – официальным выходным днём. С инициативой выступил депутат Мажилиса Кенжегул Сейтжан, направив депутатский запрос на имя премьер-министра страны Олжаса Бектенова.

В своём обращении парламентарий отметил, что Казахстан нацелен на развитие человеческого капитала, а дети, по его мнению, являются «стратегическим ресурсом» и основой будущего страны. Он подчеркнул, что обеспечение условий для безопасного, здорового и всестороннего развития подрастающего поколения должно стать одним из ключевых приоритетов государственной политики.

Сейтжан выразил уверенность, что придание Дню защиты детей статуса государственного праздника поможет закрепить эти приоритеты в общественном сознании. По его словам, такая мера также поспособствует укреплению семейных ценностей и поддержке института семьи.

Если инициатива будет одобрена, 1 июня станет дополнительным официальным выходным днём. Это позволит родителям проводить больше времени со своими детьми, отметив праздник в кругу семьи, указал депутат.

Исторически День защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года по решению конгресса Международной демократической федерации женщин. Казахстан, как напомнил мажилисмен, ратифицировал ключевые международно-правовые акты в области защиты прав несовершеннолетних, в том числе Конвенцию о правах ребёнка, принятую Генеральной ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. На их основе в стране были приняты законы и указы, регулирующие права и обязанности детей.