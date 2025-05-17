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16.05.2025, 21:15

В Казахстане временно ограничат доступ к eGov.kz

Новости Казахстана 0 379

Ряд государственных электронных сервисов, включая портал eGov.kz, будет недоступен 17 мая в связи с внеплановыми техническими работами, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото: bes.media
Фото: bes.media

В Казахстане 17 мая временно ограничат доступ к порталу eGov.kz, мобильному приложению eGov mobile, а также к ряду других цифровых государственных сервисов.

По информации, опубликованной в Telegram-канале портала, работы будут проводиться в период с 00:00 до 08:00 часов. Целью внепланового обслуживания заявлено обеспечение стабильной работы всей цифровой экосистемы, сопровождаемой АО «Национальные информационные технологии» (АО «НИТ»).

В указанный временной интервал пользователи не смогут воспользоваться следующими сервисами:

  • порталом eGov.kz и мобильным приложением eGov mobile, включая сервис «Цифровые документы»;
  • порталами e-Otinish, E-license и системами Открытого правительства;
  • сервисами Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан (НУЦ РК);
  • другими проектами, находящимися под сопровождением АО «НИТ»;
  • цифровыми государственными услугами, предоставляемыми через мобильные приложения банков второго уровня и иные системы, подключённые к электронному шлюзу правительства.

В связи с этим граждан просят заранее завершить все необходимые операции в электронных сервисах и, при необходимости, подготовить оригиналы документов, если их потребуется предъявить в период проведения технических работ.

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