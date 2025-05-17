Мошенники охотятся за казахстанцами за границей: как не остаться без денег и жилья

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением о необходимости проявлять осторожность при планировании поездок за рубеж. В ведомстве отметили увеличение случаев мошенничества, связанных с поиском работы, арендой жилья и туристическими услугами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel

Фото: gov.kz

Мошенничество при трудоустройстве: на что обратить внимание

МВД призывает казахстанцев быть особенно внимательными при предложениях о трудоустройстве за границей. Основные признаки мошенничества:

Неестественно высокая заработная плата , отсутствие требований к знанию языка и профессиональному опыту.

Требование предоплаты за оформление документов, бронь или услуги.

Отказ от личных встреч, контакты только через мессенджеры.

Отсутствие официального сайта, юридического адреса, лицензий.

Использование поддельных договоров и отзывов.

Осторожность при аренде жилья и туристических услугах

Кроме трудоустройства, мошенники активно используют схемы с арендой квартир и домов отдыха по заниженным ценам. МВД рекомендует избегать предложений с подозрительно низкой стоимостью и проверять достоверность информации:

Проверять наличие лицензии и регистрационных данных компании.

Не переводить деньги без официального договора.

Избегать сделок с лицами, которые не готовы предоставить юридические документы.

Как защитить себя от мошенников

Чтобы избежать неприятных ситуаций за границей, МВД советует придерживаться следующих мер предосторожности:

Проверять легальность компании: запрашивать лицензию, регистрационные данные и БИН. Не переводить деньги до заключения официального договора. Не передавать свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам. Пользоваться только проверенными сервисами для аренды жилья и поиска работы за рубежом.