Мошенники охотятся за казахстанцами за границей: как не остаться без денег и жилья

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением о необходимости проявлять осторожность при планировании поездок за рубеж. В ведомстве отметили увеличение случаев мошенничества, связанных с поиском работы, арендой жилья и туристическими услугами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel
МВД призывает казахстанцев быть особенно внимательными при предложениях о трудоустройстве за границей. Основные признаки мошенничества:
Неестественно высокая заработная плата, отсутствие требований к знанию языка и профессиональному опыту.
Требование предоплаты за оформление документов, бронь или услуги.
Отказ от личных встреч, контакты только через мессенджеры.
Отсутствие официального сайта, юридического адреса, лицензий.
Использование поддельных договоров и отзывов.
Кроме трудоустройства, мошенники активно используют схемы с арендой квартир и домов отдыха по заниженным ценам. МВД рекомендует избегать предложений с подозрительно низкой стоимостью и проверять достоверность информации:
Проверять наличие лицензии и регистрационных данных компании.
Не переводить деньги без официального договора.
Избегать сделок с лицами, которые не готовы предоставить юридические документы.
Чтобы избежать неприятных ситуаций за границей, МВД советует придерживаться следующих мер предосторожности:
Проверять легальность компании: запрашивать лицензию, регистрационные данные и БИН.
Не переводить деньги до заключения официального договора.
Не передавать свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам.
Пользоваться только проверенными сервисами для аренды жилья и поиска работы за рубежом.
"Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в полицию. Ваше обращение поможет привлечь преступников к ответственности и предотвратить новые преступления", — подчеркивают в МВД.
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