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17.05.2025, 01:04

Мошенники охотятся за казахстанцами за границей: как не остаться без денег и жилья

Новости Казахстана 0 825

Министерство внутренних дел Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением о необходимости проявлять осторожность при планировании поездок за рубеж. В ведомстве отметили увеличение случаев мошенничества, связанных с поиском работы, арендой жилья и туристическими услугами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Мошенничество при трудоустройстве: на что обратить внимание

МВД призывает казахстанцев быть особенно внимательными при предложениях о трудоустройстве за границей. Основные признаки мошенничества:

  • Неестественно высокая заработная плата, отсутствие требований к знанию языка и профессиональному опыту.

  • Требование предоплаты за оформление документов, бронь или услуги.

  • Отказ от личных встреч, контакты только через мессенджеры.

  • Отсутствие официального сайта, юридического адреса, лицензий.

  • Использование поддельных договоров и отзывов.

Осторожность при аренде жилья и туристических услугах

Кроме трудоустройства, мошенники активно используют схемы с арендой квартир и домов отдыха по заниженным ценам. МВД рекомендует избегать предложений с подозрительно низкой стоимостью и проверять достоверность информации:

  • Проверять наличие лицензии и регистрационных данных компании.

  • Не переводить деньги без официального договора.

  • Избегать сделок с лицами, которые не готовы предоставить юридические документы.

Как защитить себя от мошенников

Чтобы избежать неприятных ситуаций за границей, МВД советует придерживаться следующих мер предосторожности:

  1. Проверять легальность компании: запрашивать лицензию, регистрационные данные и БИН.

  2. Не переводить деньги до заключения официального договора.

  3. Не передавать свои паспортные данные и копии документов незнакомым лицам.

  4. Пользоваться только проверенными сервисами для аренды жилья и поиска работы за рубежом.

"Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в полицию. Ваше обращение поможет привлечь преступников к ответственности и предотвратить новые преступления", — подчеркивают в МВД.

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