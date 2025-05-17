Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил 72-летие

Сегодня, 17 мая 2025, года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев отметил свое 72-летие. Как и в предыдущие годы, глава государства не проводил торжественных мероприятий по этому поводу. В Акорде подчеркнули, что день рождения Президента не отмечается официально, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Касым-Жомарт Токаев. Фото t.me/bort_01

Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года. Глава государства традиционно не устраивает праздничных мероприятий в честь своего дня рождения. В администрации Президента сообщили, что никаких официальных торжеств по этому случаю не планируется.

Касым-Жомарт Кемелевич Токаев родился 17 мая 1953 года в городе Алматы. Его отец, Кемель Токаев, был участником Великой Отечественной войны и известным писателем. Мать, Турар Шабарбаева, работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

На текущей неделе Президент провел ряд рабочих встреч и мероприятий. В частности, он встретился с наследным принцем Абу-Даби, в ходе которой были подписаны соглашения на сумму 5 миллиардов долларов. Также глава государства принял спикера парламента Армении, заслушал доклад о состоянии финансовой системы страны, провел заседание Совета безопасности и дал поручения председателю фонда "Самрук-Казына".