Обзор законодательных изменений в Казахстане за неделю с 10 по 16 мая 2025 года

В период с 10 по 16 мая 2025 года в Казахстане были приняты и утверждены ряд законодательных изменений, касающихся различных сфер общественной жизни. Обновления затронули вопросы энергетики, социальной политики, здравоохранения, образования и экологии. Представляем обзор ключевых нововведений за прошедшую рабочую неделю, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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1. Энергетика и международное сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения с Объединёнными Арабскими Эмиратами, предусматривающего строительство ветровой электростанции на территории республики.

2. Государственная служба

Ужесточены правила наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих, что направлено на повышение ответственности и эффективности работы в государственных органах.

3. Социальная политика и усыновление

Внесены изменения в правила передачи детей на усыновление. Теперь при рассмотрении заявлений будут учитывать возраст, национальность, религию, родной язык и согласие ребёнка, что направлено на обеспечение наилучших условий для его развития.

4. Здравоохранение

Министерство здравоохранения обновило порядок прикрепления граждан к поликлиникам, что должно упростить процесс получения первичной медицинской помощи.

5. Государственные закупки

Министерство финансов внедряет тендеры с использованием рейтингово-балльной системы в закупках субъектов квазигосударственного сектора, что направлено на повышение прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств.

6. Развитие казахского языка

Министерство науки и высшего образования утвердило правила формирования и ведения Национального словарного фонда казахского языка, что способствует сохранению и развитию государственного языка.

7. Образование и поддержка молодёжи

Установлены квоты в размере 3% для поступления в вузы для сельской молодёжи и детей из неполных семей, что направлено на обеспечение равного доступа к высшему образованию.

8. Энергетическая безопасность

Продлён на полгода запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа за пределы Казахстана автомобильным и железнодорожным транспортом, что обеспечит стабильность внутреннего рынка энергоресурсов.

9. Экологическая ситуация в Кентау

Промышленная зона города Кентау площадью 900 гектаров объявлена зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года. На данной территории отсутствует постоянное население, и меры направлены на устранение экологических последствий промышленной деятельности.

10. Расширение перечня государственных услуг

Реестр государственных услуг пополнился рядом новых позиций, что позволит гражданам получать большее количество услуг в электронном формате.

11. Научные исследования в области экологии

Правительство предоставило разрешение на отлов тюленей и редких видов рыб для проведения научных исследований и воспроизводства, что способствует сохранению биоразнообразия и устойчивому развитию экосистем.