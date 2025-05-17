Грузия отрицает дискриминацию казахстанцев на границе, но Казахстан выражает обеспокоенность

В последнее время казахстанцы, прибывающие в Грузию, сообщают о случаях отказа во въезде и депортации без объяснения причин. Министерство иностранных дел Казахстана выразило обеспокоенность по этому поводу и провело консультации с грузинской стороной. Грузия заявляет об отсутствии дискриминации и обещает улучшить условия для въезда граждан Казахстана., сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
В социальных сетях и СМИ появились сообщения казахстанцев, столкнувшихся с трудностями при въезде в Грузию.
Некоторые граждане утверждают, что несмотря на наличие всех необходимых документов, их допрашивали, задерживали и депортировали без объяснения причин.
В частности, один из казахстанцев рассказал, что его отправили на дополнительный досмотр, где он провел почти час, отвечая на вопросы о цели визита, месте проживания и финансовых средствах.
После этого у него сняли отпечатки пальцев и только затем разрешили въезд.
Другой случай описывает женщину, которой отказали во въезде, несмотря на наличие брони отеля, приглашения и обратного билета.
Ей выдали документ с формулировкой "иные причины" и отправили обратно рейсом в Баку.
Министерство иностранных дел Казахстана выразило обеспокоенность участившимися случаями отказа во въезде и депортации граждан в Грузию.
В ходе консульских консультаций в Тбилиси казахстанская сторона подчеркнула, что подавляющее большинство граждан прибывают в Грузию с туристическими целями и соблюдают законодательство принимающей страны.
Грузинская сторона, в свою очередь, проинформировала о снижении числа подобных случаев с начала мая 2025 года и заверила, что положительная тенденция сохранится.
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Казахстане Николоз Лалиашвили заявил, что Грузия ценит дружбу с Казахстаном и делает все возможное для создания благоприятных условий для казахстанских туристов.
Он подчеркнул, что проверки на границе осуществляются в соответствии с законодательством Грузии и международными стандартами, без какой-либо дискриминации.
По его словам, в 2024 году Грузию посетили 209 234 гражданина Казахстана, из которых 879 получили отказ во въезде.
С января по март 2025 года въехали 24 923 гражданина, и 285 получили отказ.
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