Старые авто - меньше налог: в Казахстане утвердили новые послабления с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу налоговые послабления для владельцев легковых автомобилей старше 11 лет. Согласно проекту нового Налогового кодекса, для машин в возрасте от 11 до 20 лет предусмотрена скидка 30%, а для автомобилей старше 20 лет — 50%. Эти меры затронут более половины автопарка страны, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Kolesa.kz .

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Когда начнут действовать скидки

Проект обновлённого Налогового кодекса, предусматривающий снижение транспортного налога для старых автомобилей, одобрен мажилисом и передан в сенат.

Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Таким образом, владельцы автомобилей, соответствующих критериям, смогут воспользоваться скидками при уплате налога за 2026 год.

Какие автомобили подпадают под скидки

Скидка в размере 30% будет применяться к легковым автомобилям в возрасте от 11 до 20 лет, а 50% — к машинам старше 20 лет.

По данным Бюро национальной статистики РК, на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 5 340 301 легковой автомобиль, из которых 1 270 746 — в возрасте от 10 до 20 лет, и 2 266 099 — старше 20 лет.

Таким образом, более половины автопарка Казахстана может рассчитывать на налоговые послабления с 2026 года.

Особенности применения скидок

Важно отметить, что в случае продажи старого автомобиля в 2026 году, налог за 2025 год будет уплачиваться по старым ставкам, а за период владения в 2026 году — уже с учётом новых скидок.

Это означает, что налоговые послабления будут применяться только к периоду владения автомобилем, начиная с 1 января 2026 года.

Контекст и перспективы

Введение налоговых скидок направлено на снижение финансовой нагрузки на владельцев старых автомобилей, особенно в условиях экономических трудностей.

Однако эксперты отмечают, что такие меры могут замедлить процесс обновления автопарка страны.

Тем не менее, правительство считает, что поддержка граждан, не имеющих возможности приобрести новый автомобиль, является приоритетной задачей.

Таким образом, с 2026 года в Казахстане вступят в силу налоговые послабления для владельцев старых автомобилей, что позволит снизить финансовую нагрузку на значительную часть автолюбителей страны.