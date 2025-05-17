18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.51
570.6
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.05.2025, 12:06

Старые авто - меньше налог: в Казахстане утвердили новые послабления с 2026 года

Новости Казахстана 0 870

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу налоговые послабления для владельцев легковых автомобилей старше 11 лет. Согласно проекту нового Налогового кодекса, для машин в возрасте от 11 до 20 лет предусмотрена скидка 30%, а для автомобилей старше 20 лет — 50%. Эти меры затронут более половины автопарка страны, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Kolesa.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Когда начнут действовать скидки

Проект обновлённого Налогового кодекса, предусматривающий снижение транспортного налога для старых автомобилей, одобрен мажилисом и передан в сенат.
Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.
Таким образом, владельцы автомобилей, соответствующих критериям, смогут воспользоваться скидками при уплате налога за 2026 год.

Какие автомобили подпадают под скидки

Скидка в размере 30% будет применяться к легковым автомобилям в возрасте от 11 до 20 лет, а 50% — к машинам старше 20 лет.
По данным Бюро национальной статистики РК, на 1 мая 2025 года в стране зарегистрировано 5 340 301 легковой автомобиль, из которых 1 270 746 — в возрасте от 10 до 20 лет, и 2 266 099 — старше 20 лет.
Таким образом, более половины автопарка Казахстана может рассчитывать на налоговые послабления с 2026 года.

Особенности применения скидок

Важно отметить, что в случае продажи старого автомобиля в 2026 году, налог за 2025 год будет уплачиваться по старым ставкам, а за период владения в 2026 году — уже с учётом новых скидок.
Это означает, что налоговые послабления будут применяться только к периоду владения автомобилем, начиная с 1 января 2026 года.

Контекст и перспективы

Введение налоговых скидок направлено на снижение финансовой нагрузки на владельцев старых автомобилей, особенно в условиях экономических трудностей.
Однако эксперты отмечают, что такие меры могут замедлить процесс обновления автопарка страны.
Тем не менее, правительство считает, что поддержка граждан, не имеющих возможности приобрести новый автомобиль, является приоритетной задачей.

Таким образом, с 2026 года в Казахстане вступят в силу налоговые послабления для владельцев старых автомобилей, что позволит снизить финансовую нагрузку на значительную часть автолюбителей страны.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.