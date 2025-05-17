Финансовое досье для казахстанцев: какие данные требуют указать в декларации

Комитет госдоходов разъяснил, какие данные казахстанцы обязаны отразить в декларациях. Срок подачи отчетов — до 15 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz

В рамках всеобщего декларирования предусмотрено два вида отчетов для физических лиц:

Форма 250.00 – отчет об активах и обязательствах;

Форма 270.00 – отчет о доходах и имуществе.

Форма 250.00: Кто обязан сдавать

Совершеннолетние граждане Казахстана, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся резидентами РК. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, если это предусмотрено пунктом 4 статьи 630 Налогового кодекса. Несовершеннолетние граждане в случаях, определенных пунктом 5 статьи 630 Налогового кодекса.

Обязательные сведения в форме 250.00

Активы и обязательства по состоянию на дату вхождения в систему всеобщего декларирования.

Недвижимое имущество, земельные участки, воздушные и морские суда.

Транспортные средства, специальная техника, прицепы.

Ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы.

Инвестиционное золото.

Объекты интеллектуальной собственности и авторского права.

Декларация для иностранцев и нерезидентов

Иностранцы и лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана, должны предоставить отчетность по состоянию на 31 декабря года, предшествующего сдаче декларации. В декларации указывается:

Имущество, подлежащее государственной или иной регистрации на территории Казахстана.

Доля участия в строительстве жилья на территории Казахстана.

Отчет для несовершеннолетних

Несовершеннолетние лица обязаны подать декларацию в следующих случаях:

Владение недвижимостью за границей. Наличие доли в строительстве жилья за пределами РК. Счета в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности по договорам, заверенным нотариусом.

Форма 270.00: Сведения о доходах и имуществе

Отчет о доходах и имуществе предоставляют:

Совершеннолетние граждане Казахстана, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся резидентами РК. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся нерезидентами (пункт 2 статьи 630 НК). Несовершеннолетние (пункт 2 статьи 630 НК).

Данные для заполнения формы 270.00

Доходы, подлежащие налогообложению физическими лицами.

Налоговые вычеты.

Сведения о приобретении или отчуждении имущества за пределами РК.

Информация о банковских счетах в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП.

Сведения о ценных бумагах и цифровых активах, зарегистрированных за границей.

Инвестиционное золото.

Доля участия в уставном капитале зарубежных юрлиц.

Дебиторская и кредиторская задолженность, кроме банковских.

Декларация для нерезидентов

Иностранцы и лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана, подают отчетность, если:

В отчетном периоде получили доходы из источников в РК, подлежащие самостоятельному налогообложению.

Обязаны отчитаться о доходах и имуществе согласно законодательству РК.

Декларация для несовершеннолетних

Несовершеннолетние отчитываются в случаях:

Получение доходов за границей. Отчуждение имущества, подлежащего регистрации. Участие в строительстве жилья за границей. Счета в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности, за исключением банковских.

Сдать декларацию необходимо до 15 сентября 2025 года по месту жительства или пребывания. В случае отсутствия отчетности предусмотрены штрафные санкции.