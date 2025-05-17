Финансовое досье для казахстанцев: какие данные требуют указать в декларации

Комитет госдоходов разъяснил, какие данные казахстанцы обязаны отразить в декларациях. Срок подачи отчетов — до 15 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
В рамках всеобщего декларирования предусмотрено два вида отчетов для физических лиц:
Форма 250.00 – отчет об активах и обязательствах;
Форма 270.00 – отчет о доходах и имуществе.
Совершеннолетние граждане Казахстана, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся резидентами РК.
Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, если это предусмотрено пунктом 4 статьи 630 Налогового кодекса.
Несовершеннолетние граждане в случаях, определенных пунктом 5 статьи 630 Налогового кодекса.
Активы и обязательства по состоянию на дату вхождения в систему всеобщего декларирования.
Недвижимое имущество, земельные участки, воздушные и морские суда.
Транспортные средства, специальная техника, прицепы.
Ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы.
Инвестиционное золото.
Объекты интеллектуальной собственности и авторского права.
Иностранцы и лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана, должны предоставить отчетность по состоянию на 31 декабря года, предшествующего сдаче декларации. В декларации указывается:
Имущество, подлежащее государственной или иной регистрации на территории Казахстана.
Доля участия в строительстве жилья на территории Казахстана.
Несовершеннолетние лица обязаны подать декларацию в следующих случаях:
Владение недвижимостью за границей.
Наличие доли в строительстве жилья за пределами РК.
Счета в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП.
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности по договорам, заверенным нотариусом.
Отчет о доходах и имуществе предоставляют:
Совершеннолетние граждане Казахстана, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся резидентами РК.
Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся нерезидентами (пункт 2 статьи 630 НК).
Несовершеннолетние (пункт 2 статьи 630 НК).
Доходы, подлежащие налогообложению физическими лицами.
Налоговые вычеты.
Сведения о приобретении или отчуждении имущества за пределами РК.
Информация о банковских счетах в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП.
Сведения о ценных бумагах и цифровых активах, зарегистрированных за границей.
Инвестиционное золото.
Доля участия в уставном капитале зарубежных юрлиц.
Дебиторская и кредиторская задолженность, кроме банковских.
Иностранцы и лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана, подают отчетность, если:
В отчетном периоде получили доходы из источников в РК, подлежащие самостоятельному налогообложению.
Обязаны отчитаться о доходах и имуществе согласно законодательству РК.
Несовершеннолетние отчитываются в случаях:
Получение доходов за границей.
Отчуждение имущества, подлежащего регистрации.
Участие в строительстве жилья за границей.
Счета в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП.
Наличие дебиторской и кредиторской задолженности, за исключением банковских.
Сдать декларацию необходимо до 15 сентября 2025 года по месту жительства или пребывания. В случае отсутствия отчетности предусмотрены штрафные санкции.
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