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17.05.2025, 11:00

Финансовое досье для казахстанцев: какие данные требуют указать в декларации

Новости Казахстана 0 2 009

Комитет госдоходов разъяснил, какие данные казахстанцы обязаны отразить в декларациях. Срок подачи отчетов — до 15 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В рамках всеобщего декларирования предусмотрено два вида отчетов для физических лиц:

  • Форма 250.00 – отчет об активах и обязательствах;

  • Форма 270.00 – отчет о доходах и имуществе.

Форма 250.00: Кто обязан сдавать

  1. Совершеннолетние граждане Казахстана, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся резидентами РК.

  2. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся нерезидентами, если это предусмотрено пунктом 4 статьи 630 Налогового кодекса.

  3. Несовершеннолетние граждане в случаях, определенных пунктом 5 статьи 630 Налогового кодекса.

Обязательные сведения в форме 250.00

  • Активы и обязательства по состоянию на дату вхождения в систему всеобщего декларирования.

  • Недвижимое имущество, земельные участки, воздушные и морские суда.

  • Транспортные средства, специальная техника, прицепы.

  • Ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы.

  • Инвестиционное золото.

  • Объекты интеллектуальной собственности и авторского права.

Декларация для иностранцев и нерезидентов

Иностранцы и лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана, должны предоставить отчетность по состоянию на 31 декабря года, предшествующего сдаче декларации. В декларации указывается:

  • Имущество, подлежащее государственной или иной регистрации на территории Казахстана.

  • Доля участия в строительстве жилья на территории Казахстана.

Отчет для несовершеннолетних

Несовершеннолетние лица обязаны подать декларацию в следующих случаях:

  1. Владение недвижимостью за границей.

  2. Наличие доли в строительстве жилья за пределами РК.

  3. Счета в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП.

  4. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности по договорам, заверенным нотариусом.

Форма 270.00: Сведения о доходах и имуществе

Отчет о доходах и имуществе предоставляют:

  1. Совершеннолетние граждане Казахстана, кандасы, лица с видом на жительство, иностранцы и лица без гражданства, являющиеся резидентами РК.

  2. Иностранцы и лица без гражданства, являющиеся нерезидентами (пункт 2 статьи 630 НК).

  3. Несовершеннолетние (пункт 2 статьи 630 НК).

Данные для заполнения формы 270.00

  • Доходы, подлежащие налогообложению физическими лицами.

  • Налоговые вычеты.

  • Сведения о приобретении или отчуждении имущества за пределами РК.

  • Информация о банковских счетах в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП.

  • Сведения о ценных бумагах и цифровых активах, зарегистрированных за границей.

  • Инвестиционное золото.

  • Доля участия в уставном капитале зарубежных юрлиц.

  • Дебиторская и кредиторская задолженность, кроме банковских.

Декларация для нерезидентов

Иностранцы и лица без гражданства, не являющиеся резидентами Казахстана, подают отчетность, если:

  • В отчетном периоде получили доходы из источников в РК, подлежащие самостоятельному налогообложению.

  • Обязаны отчитаться о доходах и имуществе согласно законодательству РК.

Декларация для несовершеннолетних

Несовершеннолетние отчитываются в случаях:

  1. Получение доходов за границей.

  2. Отчуждение имущества, подлежащего регистрации.

  3. Участие в строительстве жилья за границей.

  4. Счета в иностранных банках с суммой свыше 1 тыс. МРП.

  5. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности, за исключением банковских.

Сдать декларацию необходимо до 15 сентября 2025 года по месту жительства или пребывания. В случае отсутствия отчетности предусмотрены штрафные санкции.

 

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