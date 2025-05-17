18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.51
570.6
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.05.2025, 11:12

Россия начнёт производство мебели для Казахстана: подписан меморандум о сотрудничестве

Новости Казахстана 0 1 954

В рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в Казани подписан меморандум о сотрудничестве между Россией и Казахстаном в сфере производства мебели. Стороны договорились о поставках российской мебельной продукции на казахстанский рынок. Это соглашение стало частью более широкой программы инвестиционного взаимодействия между двумя странами, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Торговое представительство России в Казахстане
© Photo : Торговое представительство России в Казахстане

Новые горизонты сотрудничества

17 мая 2025 года в Казани состоялся круглый стол, организованный Торговым представительством России в Казахстане совместно с Минпромторгом РФ и Российско-Казахстанским деловым советом. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, а также крупного и среднего бизнеса обеих стран.

В ходе встречи обсуждались перспективы расширения сотрудничества в различных отраслях, включая машиностроение, энергетику, дорожное и инфраструктурное строительство, мебельную промышленность и торговлю. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов на территории Казахстана.

Подписание меморандума

Одним из ключевых итогов мероприятия стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере производства мебели. Согласно достигнутым договорённостям, российские предприятия начнут выпуск мебельной продукции, предназначенной для поставок на казахстанский рынок. Это позволит удовлетворить растущий спрос на качественную мебель в Казахстане и укрепить экономические связи между двумя странами.

Инвестиционное взаимодействие

По данным Торгового представительства России в Казахстане, в 2024 году объём российских прямых инвестиций в экономику Казахстана превысил 4 миллиарда долларов. Взаимный товарооборот между странами достиг 27,8 миллиарда долларов, увеличившись на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время реализуется более 170 совместных инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности на общую сумму свыше 53 миллиардов долларов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.