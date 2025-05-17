Россия начнёт производство мебели для Казахстана: подписан меморандум о сотрудничестве

В рамках XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum" в Казани подписан меморандум о сотрудничестве между Россией и Казахстаном в сфере производства мебели. Стороны договорились о поставках российской мебельной продукции на казахстанский рынок. Это соглашение стало частью более широкой программы инвестиционного взаимодействия между двумя странами, сообщает Lada.kz . со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Торговое представительство России в Казахстане

Новые горизонты сотрудничества

17 мая 2025 года в Казани состоялся круглый стол, организованный Торговым представительством России в Казахстане совместно с Минпромторгом РФ и Российско-Казахстанским деловым советом. В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств, а также крупного и среднего бизнеса обеих стран.

В ходе встречи обсуждались перспективы расширения сотрудничества в различных отраслях, включая машиностроение, энергетику, дорожное и инфраструктурное строительство, мебельную промышленность и торговлю. Особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов на территории Казахстана.

Подписание меморандума

Одним из ключевых итогов мероприятия стало подписание меморандума о сотрудничестве в сфере производства мебели. Согласно достигнутым договорённостям, российские предприятия начнут выпуск мебельной продукции, предназначенной для поставок на казахстанский рынок. Это позволит удовлетворить растущий спрос на качественную мебель в Казахстане и укрепить экономические связи между двумя странами.

Инвестиционное взаимодействие

По данным Торгового представительства России в Казахстане, в 2024 году объём российских прямых инвестиций в экономику Казахстана превысил 4 миллиарда долларов. Взаимный товарооборот между странами достиг 27,8 миллиарда долларов, увеличившись на 2,7% по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время реализуется более 170 совместных инвестиционных проектов в различных отраслях промышленности на общую сумму свыше 53 миллиардов долларов.