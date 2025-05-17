Почти половина казахстанцев с гипертонией: врачи бьют тревогу

Сегодня, 17 мая, в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, Министерство здравоохранения Казахстана обнародовало тревожную статистику: по итогам первого квартала 2025 года артериальная гипертензия составляет 47,7% в структуре болезней системы кровообращения. В 2024 году скрининг прошли почти 1,9 миллиона человек, выявлено более 104 тысяч новых случаев гипертонии. Минздрав призывает граждан регулярно контролировать артериальное давление и соблюдать рекомендации врачей, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,28 миллиарда человек в возрасте от 30 до 79 лет страдают гипертонией, при этом около 46% не знают о своем диагнозе. В Казахстане, по итогам первого квартала 2025 года, доля пациентов с диагнозом артериальная гипертензия составляет 47,7% в структуре болезней системы кровообращения.
Рост заболеваемости в основном связан с увеличением охвата населения скринингами. На ранних этапах заболевание проходит бессимптомно, но благодаря массовым обследованиям в организациях ПМСП, где измеряется кровяное давление, снимается ЭКГ и анализы, пациенты начинают лечение и при необходимости встают на диспансерный учет.
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