18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.51
570.6
6.3
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.05.2025, 14:01

Почти половина казахстанцев с гипертонией: врачи бьют тревогу

Новости Казахстана 0 767

Сегодня, 17 мая, в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, Министерство здравоохранения Казахстана обнародовало тревожную статистику: по итогам первого квартала 2025 года артериальная гипертензия составляет 47,7% в структуре болезней системы кровообращения. В 2024 году скрининг прошли почти 1,9 миллиона человек, выявлено более 104 тысяч новых случаев гипертонии. Минздрав призывает граждан регулярно контролировать артериальное давление и соблюдать рекомендации врачей, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Масштабы проблемы

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,28 миллиарда человек в возрасте от 30 до 79 лет страдают гипертонией, при этом около 46% не знают о своем диагнозе. В Казахстане, по итогам первого квартала 2025 года, доля пациентов с диагнозом артериальная гипертензия составляет 47,7% в структуре болезней системы кровообращения.

Рост заболеваемости в основном связан с увеличением охвата населения скринингами. На ранних этапах заболевание проходит бессимптомно, но благодаря массовым обследованиям в организациях ПМСП, где измеряется кровяное давление, снимается ЭКГ и анализы, пациенты начинают лечение и при необходимости встают на диспансерный учет. 

В 2024 году скрининг прошли почти 1,9 миллиона человек, было выявлено более 104 тысяч новых случаев гипертонии, которые были взяты под постоянное наблюдение. 

Министерство здравоохранения Казахстана призывает население следить за своим артериальным давлением, регулярно проходить профилактические осмотры, соблюдать рекомендации лечащего врача.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Как лечите такие и масштабы
17.05.2025, 17:45
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Грузия ответила на сообщения о депортации казахстанцев: что происходитНовости Казахстана
28.04.2025, 20:28 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.