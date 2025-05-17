Почти половина казахстанцев с гипертонией: врачи бьют тревогу

Сегодня, 17 мая, в рамках Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией, Министерство здравоохранения Казахстана обнародовало тревожную статистику: по итогам первого квартала 2025 года артериальная гипертензия составляет 47,7% в структуре болезней системы кровообращения. В 2024 году скрининг прошли почти 1,9 миллиона человек, выявлено более 104 тысяч новых случаев гипертонии. Минздрав призывает граждан регулярно контролировать артериальное давление и соблюдать рекомендации врачей, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com

Масштабы проблемы

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,28 миллиарда человек в возрасте от 30 до 79 лет страдают гипертонией, при этом около 46% не знают о своем диагнозе. В Казахстане, по итогам первого квартала 2025 года, доля пациентов с диагнозом артериальная гипертензия составляет 47,7% в структуре болезней системы кровообращения.

Рост заболеваемости в основном связан с увеличением охвата населения скринингами. На ранних этапах заболевание проходит бессимптомно, но благодаря массовым обследованиям в организациях ПМСП, где измеряется кровяное давление, снимается ЭКГ и анализы, пациенты начинают лечение и при необходимости встают на диспансерный учет.

В 2024 году скрининг прошли почти 1,9 миллиона человек, было выявлено более 104 тысяч новых случаев гипертонии, которые были взяты под постоянное наблюдение.

Министерство здравоохранения Казахстана призывает население следить за своим артериальным давлением, регулярно проходить профилактические осмотры, соблюдать рекомендации лечащего врача.