В Шымкенте успешно провели операцию на сердце новорожденному весом 1 кг

В Шымкентском городском перинатальном центре успешно проведена операция на сердце новорожденному весом всего 1 килограмм. Малыш, родившийся на 25-й неделе беременности, страдал от врожденного порока сердца и респираторного дистресс-синдрома. Хирургическое вмешательство стало возможным после достижения ребенком критического веса, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото Министерства здравоохранения РК

В начале марта в Шымкенте родился мальчик на 25-й неделе беременности с весом 655 граммов и ростом 28 сантиметров. Сразу после рождения он был помещен в отделение интенсивной терапии новорожденных. Медики диагностировали у него открытый артериальный проток — врожденный порок сердца, а также респираторный дистресс-синдром.

Необходимость хирургического вмешательства

Состояние ребенка было крайне тяжелым, что потребовало подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи перинатального центра неоднократно консультировались с кардиохирургами города. После того как малыш достиг возраста 45 дней и веса 1 килограмм, было принято решение о проведении операции на сердце.

Ход операции

Сложное хирургическое вмешательство провели кардиохирург городской детской клинической больницы Асан Жуманов и анестезиолог-реаниматолог городского перинатального центра Акжол Абдраимов. Операция прошла успешно, несмотря на высокие риски, связанные с экстремально низким весом пациента.

Текущее состояние пациента

На данный момент состояние малыша оценивается как стабильно тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением в отделении неонатальной реанимации. Врачи продолжают следить за его состоянием и предпринимают все необходимые меры для его восстановления.