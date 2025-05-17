Жара до +40°C ожидается 18 мая в двух регионах Казахстана

Завтра,18 мая, в Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидается сильная жара с температурой воздуха до +40°C. Синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в этих регионах. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности и избегать длительного пребывания на солнце, сообщает Lada.kz .

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Прогноз погоды на 18 мая

По данным РГП «Казгидромет», 18 мая в Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидается сильная жара. Температура воздуха в этих регионах поднимется до +35…+37°C, а на юге возможны значения до +40°C. На остальной территории страны прогнозируются дожди, грозы, град и усиление ветра, что приведет к понижению температуры воздуха.

Пожарная опасность

В связи с высокой температурой и сухой погодой, в ряде регионов Казахстана сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Особенно это касается западной части Мангистауской области, Актюбинской области, юга Восточно-Казахстанской области, Костанайской области, северо-востока Жамбылской области, юга и горных районов Туркестанской области, а также центра Алматинской области и северо-запада области Жетісу. В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Акмолинской, Жетісу и области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Рекомендации для населения

Синоптики рекомендуют жителям указанных регионов соблюдать меры предосторожности: избегать длительного пребывания на солнце, носить легкую одежду светлых тонов, пить больше воды и по возможности ограничить физическую активность в жаркое время суток. Также важно соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить открытый огонь на природе.