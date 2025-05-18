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17.05.2025, 19:16

Почему Казахстан начал массово закупать мясо у России?

Новости Казахстана 0 1 096

В первом квартале 2025 года Казахстан значительно увеличил объемы импорта мяса из Российской Федерации. Согласно данным Бюро национальной статистики республики, поставки выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма закупок составила 25,1 миллиона долларов, что на 7,3 миллиона долларов больше, чем в 2024 году, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В количественном выражении объем импорта достиг 18 тонн, тогда как годом ранее он составлял 12,7 тонн. Однако, несмотря на рост импорта, экспорт казахстанского мяса в Россию сократился на 25% и составил 11,5 миллиона долларов.

Климатические риски: Россия может столкнуться с дефицитом продуктов

Эксперт Института международных экономических связей Илья Мосягин ранее отметил, что в 2025 году Россия может столкнуться с дефицитом сахара и картофеля. Основной причиной называют климатические аномалии, которые оказывают негативное влияние на агропромышленный сектор страны. Эксперт подчеркнул, что ситуация требует комплексного подхода и адаптации к изменяющимся погодным условиям.

Китай увеличивает закупки рыбы из России

Ситуация с экспортом российского мяса контрастирует с данными по рыбе. В конце января сообщалось, что Китай в 1,5 раза увеличил закупки филе и мяса рыбы из России. По итогам 2024 года объем поставок вырос до 86,1 миллиона долларов, что является максимальным показателем с 2015 года.

Таким образом, Казахстан активно наращивает импорт мяса из России, несмотря на сокращение собственного экспорта. В то же время Россия сталкивается с потенциальными проблемами в агросекторе на фоне климатических изменений и увеличивает поставки рыбы в Китай.

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
camel
camel
"В количественном выражении объем импорта достиг 18 тонн" - это примерно 36 коров?
17.05.2025, 22:39
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