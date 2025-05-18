Скрытые номера – срок и штраф: в Казахстане ужесточили контроль на дорогах

В Казахстане усилили меры наказания за нарушение правил дорожного движения, касающиеся прикрытых регистрационных номеров автомобилей. В Астане полицейские задержали водителя, скрывшего номерной знак бумажным листом, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Audi на проспекте Кабанбай батыра.
В ходе проверки выявлено, что водитель намеренно прикрыл государственный номер бумажным листом.
В отношении нарушителя возбуждено административное дело по части 4 статьи 590 КоАП РК.
Судом принято решение о лишении водителя прав на один год.
Кроме того, нарушитель арестован на одни сутки.
Представители департамента полиции Астаны напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.
«Безопасность на дорогах – ответственность каждого участника движения», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Случай в Астане стал очередным подтверждением того, что власти Казахстана активно ужесточают меры за нарушения на дорогах. Водителям стоит помнить, что попытка скрыть регистрационные номера может обернуться не только лишением прав, но и арестом.
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