Fly Arystan штрафует за покупки из Duty Free: что нужно знать пассажирам?

Казахстанец Нуржан Байдилдаулы выразил недовольство в своем аккаунте Threads после того, как сотрудники авиакомпании Fly Arystan взвесили его покупки из зоны Duty Free перед посадкой на рейс из Кутаиси в Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В своем посте он рассказал о ситуации:
После прохождения регистрации и паспортного контроля пассажиры приобрели товары в магазине Duty Free.
На посадке сотрудники авиакомпании начали взвешивать все, включая покупки из Duty Free.
Байдилдаулы утверждает, что ему пришлось заплатить 27 тысяч тенге за 5 кг перевеса.
Ситуация вызвала особое возмущение, когда одна из пассажирок, имеющая при себе лишь одну бутылку вина, также была обязана либо заплатить штраф, либо оставить покупку.
В комментариях к посту Байдилдаулы пользователи выразили мнение, что покупки из Duty Free не должны учитываться как ручная кладь, так как они приобретаются после прохождения досмотра и регистрации.
Некоторые пассажиры считают действия сотрудников Fly Arystan необоснованными и называют такие меры способом дополнительного заработка.
Корреспондент NUR.KZ обратился за официальным комментарием в пресс-службу Fly Arystan. В авиакомпании пояснили, что:
Все предметы, включая покупки из Duty Free, считаются ручной кладью и подлежат взвешиванию.
Максимальный допустимый вес ручной клади составляет 10 кг на одного пассажира.
В случае превышения нормы пассажир обязан оплатить дополнительный сбор по установленным тарифам.
Важно: Это правило, по словам представителей авиакомпании, не является нововведением и применяется на всех рейсах Fly Arystan. Пассажиров призывают внимательно знакомиться с правилами перевозки багажа и ручной клади перед поездкой.
Duty Free — это магазины беспошлинной торговли, расположенные в зонах вылета аэропортов. Они предлагают товары, освобожденные от налогов и пошлин, при условии, что они будут вывезены за пределы страны.
Основные особенности покупок в Duty Free:
Освобождение от части налогов позволяет приобрести товары по сниженной цене.
Продукция проверяется на подлинность, что исключает продажу подделок.
Вход в зону Duty Free возможен только после прохождения досмотра и регистрации на рейс.
Таким образом, несмотря на недовольство пассажиров, Fly Arystan действует в рамках своих внутренних правил, приравнивая покупки из Duty Free к ручной клади. Пассажирам рекомендуется заранее изучить правила перевозки багажа и учитывать вес покупок при планировании поездки.
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