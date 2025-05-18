Рабочие профессии в Казахстане становятся высокооплачиваемыми: зарплаты достигают 500 тысяч тенге

В Казахстане специалисты рабочих профессий, таких как сварщики и электрики, стали зарабатывать больше, чем многие офисные сотрудники. По данным аналитической службы, в апреле 2025 года количество вакансий для рабочих специалистов увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Зарплаты в этих сферах достигают 500 тысяч тенге и выше, что свидетельствует о растущем спросе на квалифицированных рабочих, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото pixabay.com

Аналитическая служба зафиксировала значительный рост числа вакансий для рабочих специалистов в Казахстане. Особенно заметно увеличение предложений для операторов на производстве — более чем вдвое. Вакансий для сварщиков стало больше на 54%, а для монтажников, автослесарей и грузчиков — на 30–50%. Работодатели по всей стране — от крупных производств до частных компаний — активно ищут специалистов, способных выполнять работу качественно и оперативно.

Противоположная тенденция наблюдается в сфере офисных профессий. Количество вакансий для продавцов сократилось на 16%, хотя эта категория всё ещё лидирует по общему числу объявлений — 1 791 открытая вакансия. Спрос на операторов колл-центров упал более чем в два раза, что может быть связано с ростом автоматизации в сфере клиентского сервиса.

В апреле 2025 года на вакансию грузчика откликнулись 22 279 человек, в среднем — свыше 20 человек на одну позицию. На вакансию продавца было 17 422 отклика, автомойщиков — порядка 8 000 откликов. Высокий интерес сохраняется и к позициям сварщиков, швей, сантехников. Несмотря на это, общее число откликов немного снизилось по сравнению с прошлым годом, что может свидетельствовать о том, что соискатели стали быстрее находить подходящую работу, а работодатели начали активнее конкурировать за опытных специалистов.

Зарплаты в рабочих профессиях также демонстрируют рост. Сварщикам сегодня предлагают от 300 до 400 тысяч тенге в месяц, электрикам и сантехникам — от 250 до 350 тысяч. Опытный сборщик мебели может зарабатывать до полумиллиона, а мастер автосервиса — до 500 тысяч тенге. Эти суммы сравнимы с зарплатами офисных специалистов, а иногда и превосходят их, что отражает реальную ценность рабочих профессий, без которых экономика не движется.

«Онлайн-платформы также заметно упростили путь к трудоустройству для многих рабочих специалистов. Сегодня, чтобы найти подходящую вакансию, достаточно зайти на сайт, выбрать объявление и связаться с работодателем напрямую — без формальных резюме и многоступенчатых интервью. Такой подход особенно удобен для тех, кто ориентируется на практику, а не на бумажные достижения. По данным аналитиков, именно через цифровые объявления тысячи людей находят себе работу — от электриков до сборщиков мебели. Это говорит о том, как меняется культура найма: в фокусе оказываются не регалии, а реальный опыт», — говорят специалисты.

Таким образом, рабочие профессии в Казахстане становятся всё более востребованными и высокооплачиваемыми, что подчёркивает их важность для стабильного функционирования экономики страны.