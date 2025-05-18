Трагедия в Египте: казахстанка погибла в аэропорту Шарм-эль-Шейха от падения рекламного щита

В аэропорту Шарм-эль-Шейха на группу казахстанских туристок обрушился рекламный щит. Одна женщина погибла на месте, две другие получили лёгкие травмы. Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило происшествие и оказывает помощь пострадавшим и семье погибшей, сообщает Lada.kz по информации МИД РК.

Аэропорт Шарм-Эль-Шейха / Фото Depositphotos.com Данный текст скопирован с сайта Informburo.kz https://informburo.kz/novosti/kazaxstanka-pogibla-v-aeroportu-sarm-el-seixa-na-nee-upal-reklamnyi-shhit

Вчера, 17 мая 2025 года, в зоне вылета аэропорта Шарм-эль-Шейха произошёл трагический инцидент: на пассажиров, ожидающих посадку на рейс до Астаны, рухнул рекламный щит. В результате происшествия погибла гражданка Казахстана, ещё две наши соотечественницы получили лёгкие травмы.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан подтвердило информацию о случившемся. С родными погибшей установлена связь, консул оказывает необходимую помощь. Пострадавшим женщинам была предоставлена медицинская помощь, их жизни вне опасности.

Египетская сторона выразила искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки Казахстана. Министр гражданской авиации Египта взял инцидент под личный контроль и направил на место происшествия специальную комиссию для расследования обстоятельств случившегося.

Посольство Республики Казахстан в Египте также взяло ситуацию на особый контроль и взаимодействует с местными властями для выяснения всех деталей происшествия. Следственные мероприятия продолжаются.