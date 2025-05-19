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18.05.2025, 19:11

Скандал вокруг Ермека Турсунова: Антикор раскрыл подробности

Новости Казахстана 0 1 145

Антикор прокомментировал слова Ермека Турсунова о давлении и преследованиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Ермек Турсунов. Фото: instagram.com/tursunov_ermek
Ермек Турсунов. Фото: instagram.com/tursunov_ermek

Режиссер уехал из страны из-за угроз и давления

Казахстанский режиссер Ермек Турсунов сообщил в социальных сетях, что был вынужден покинуть Казахстан из-за растущего давления. На своей странице в Facebook он написал:

"Вы знаете, все это грустно, конечно, но другого выхода я не вижу. И если уж называть вещи своими именами, меня просто выдавили из страны. (...) В общем, все это печально. Меня втягивают в какие-то глупые разборки. Заставляют оправдываться и объясняться. А я не хочу. Уголовное дело, заведенное на моего продюсера, заставляет напрягать память. Одним словом, все это я уже проходил. И вижу, что снаряды падают все ближе и ближе. Поэтому мне пришлось купить билет в одну сторону..."

Реакция Антикора: никаких дел против Турсунова не ведется

На фоне заявлений Турсунова Агентство по противодействию коррупции (Антикор) опубликовало официальное заявление, в котором опровергло информацию о расследовании в отношении режиссера.

"Сообщаем, что в настоящее время Антикоррупционной службой следственные мероприятия в отношении Турсынова Е. не проводятся. В этой связи Агентству по противодействию коррупции неизвестна информация, приведенная данным гражданином в своем посте в соцсети Facebook", — говорится в сообщении Антикора.

Дело о "Долгом эхе": что известно

Вместе с тем Антикор сообщил, что ранее в службу поступило заявление от режиссера "Н" о привлечении к ответственности бывшего руководства киностудии "Казахфильм" им. Ш. Айманова за злоупотребление должностными полномочиями при создании художественного фильма "Долгое эхо".

  • В рамках расследования было установлено, что субподрядные работы выполняло ТОО "Alashfilm".

  • Директором компании на тот момент являлся гражданин "Т", который ранее был партнером Ермека Турсунова в ТОО "Турсыновфильм".

Турсунов не приглашался в следственные органы

Антикор уточнил, что следственные действия с участием бывшего директора ТОО "Alashfilm" "Т" уже проведены. Однако сам Ермек Турсунов не приглашался в органы следствия и не фигурирует в качестве подозреваемого.

"В настоящее время по делу подозреваемым никто не признан. Иные сведения, согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, распространению не подлежат", — добавили в Антикоре.

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