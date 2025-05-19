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18.05.2025, 21:45

Налоговая амнистия в Казахстане: что предлагает Бектенов?

Новости Казахстана 0 862

18 мая 2025 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос фракции «Ақ жол» в мажилисе о возможности проведения новой налоговой амнистии в стране. Вопрос был поднят в контексте привлечения капитала из офшорных зон и других иностранных юрисдикций, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

История налоговых амнистий в Казахстане

Бектенов напомнил, что в период с 2001 по 2014 годы в Казахстане было проведено три этапа легализации капитала. В результате этих мер в государственный бюджет поступило 6,674 трлн тенге:

  • Первый этап — 70 млрд тенге

  • Второй этап — 904 млрд тенге

  • Третий этап — 5,7 трлн тенге

По его словам, данные инициативы оказали положительное влияние на финансовую систему страны, способствуя возврату средств и легализации активов.

Возможность новой амнистии

Отвечая на вопрос о перспективах проведения новой амнистии, Бектенов отметил, что предложение о возвращении капитала из офшорных зон рассматривается в качестве одного из инструментов для укрепления финансовой стабильности и повышения инвестиционной привлекательности Казахстана.

«Предложение о проведении амнистии для возвращения капитала из офшорных зон является одним из возможных инструментов по укреплению финансовой стабильности страны и повышению ее инвестиционного потенциала», — подчеркнул премьер-министр.

Мнения экспертов

Эксперты полагают, что новая амнистия может стимулировать инвесторов вернуть средства в страну, однако отмечают необходимость соблюдения строгих условий и контроля за легализованными активами.

Таким образом, вопрос о проведении новой налоговой амнистии в Казахстане пока остается открытым, но власти не исключают возможность использования этого инструмента для стабилизации экономической ситуации и привлечения инвестиций.

 

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