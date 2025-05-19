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19.05.2025, 07:36

В Казахстане ограничивают продажу SIM-карт: новые правила и штрафы

Новости Казахстана 0 802

В Казахстане планируют ввести новый штраф для предпринимателей, занимающихся продажей SIM-карт вне официальных точек операторов связи. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) готовит поправки в правила оказания услуг связи. Какие изменения ждут бизнес и как это повлияет на потребителей — в материале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Новые правила продажи SIM-карт

Согласно проекту приказа МЦРИАП, после вступления изменений в силу SIM-карты можно будет приобретать исключительно у операторов связи. Продажа "симок" в магазинах электроники, супермаркетах и прочих торговых точках будет запрещена. В министерстве считают, что это поможет в борьбе с мошенничеством.

"Норма предполагает, что номера операторов связи можно будет приобретать только в официальных отделах операторов связи", — сообщили в МЦРИАП.

Основная цель — предотвратить продажу SIM-карт мошенникам, которые приобретают большое количество номеров и затем используют их для обмана казахстанцев.

Наказание для нарушителей

За продажу SIM-карт вне официальных офисов операторов связи предпринимателям грозит штраф. Размер штрафа пока не определен, но в министерстве отмечают, что ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях.

"Планируется внедрить ответственность в виде штрафа", — уточнили в ведомстве.

Лимит на количество SIM-карт

Также предлагается ввести ограничение на количество SIM-карт, которые можно приобрести за один раз. Предполагается, что в одни руки можно будет оформить не более 5-10 номеров. Для оформления большего количества SIM-карт необходимо будет предоставить операторам связи подтверждающие документы.

"На сегодняшний день нормативные акты не регламентируют количество регистрируемых номеров на одно лицо. В Казахстане зафиксированы случаи оформления на одно лицо более тысячи номеров, которые впоследствии используются в мошеннических целях", — отметили в МЦРИАП.

Борьба с мошенничеством

В министерстве подчеркивают, что изменения направлены прежде всего на борьбу с мошенничеством. По данным ведомства, большая часть звонков из-за рубежа поступает с казахстанских номеров, приобретенных мошенниками и выведенных за границу.

Публичное обсуждение проекта приказа продолжается, и окончательные изменения будут утверждены после завершения этого этапа.

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