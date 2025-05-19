В Казахстане крысы штурмуют квартиры через унитаз (видео)

Ситуация с нашествием крыс в Караганде вышла из-под контроля – грызуны не только оккупировали подвалы, но и проникают в квартиры через унитазы. Жители обеспокоены и требуют немедленных мер от властей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Кадр из видео

Проблемные районы: Ермекова и 13 микрорайон

Наиболее сложная ситуация наблюдается в домах по улице Ермекова и в 13 микрорайоне. Местные жители отмечают, что причина нашествия – переполненные мусорные баки.

Мусорные контейнеры не вывозятся вовремя, создавая идеальные условия для размножения грызунов.

Крысы активно перемещаются по подвалам и поднимаются на верхние этажи.

В некоторых квартирах крысы пробираются через канализационные трубы и появляются в унитазах.

Свидетельства очевидцев: крысы на кухне и в подъезде

Жители делятся своими историями о встречах с грызунами:

На кухне: “Сегодня крыса сидела на микроволновке. Мы в шоке!”

В подъезде: “Крысы ходят по первому подъезду, как у себя дома”.

В санузле: “Моя главная фобия – увидеть крысу в унитазе. Сегодня этот кошмар стал реальностью”.

Кошки – спасение или угроза?

Мнения горожан разделились. Одни считают, что кошки в подвалах могут стать эффективным средством борьбы с грызунами.

“У нас в подвале живут кошки – проблем с крысами нет”, – делится жительница одного из домов.

Другие же считают, что закрытие подвалов и выдворение кошек только усугубили ситуацию: “Когда подвал заколотили и выгнали кошек, крысы полезли наверх”, – отмечает местная жительница.



Требования к властям: немедленная дератизация

Жители Караганды призывают местные власти организовать срочные меры:

Провести дератизацию подвалов и общих помещений.

Регулярно вывозить мусор, чтобы не создавать благоприятные условия для размножения крыс.

Обеспечить контроль за санитарным состоянием подъездов.

Пока меры не приняты: как защитить свой дом?

Пока коммунальные службы бездействуют, горожанам рекомендуют:

Установить металлические сетки на вентиляционные отверстия.

Плотно закрывать канализационные люки.

Использовать ловушки и ультразвуковые отпугиватели.

Ситуация в Караганде остается напряженной, а количество грызунов в жилых домах продолжает расти. Жители надеются на оперативное вмешательство властей.