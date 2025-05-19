В Казахстане крысы штурмуют квартиры через унитаз (видео)

Ситуация с нашествием крыс в Караганде вышла из-под контроля – грызуны не только оккупировали подвалы, но и проникают в квартиры через унитазы. Жители обеспокоены и требуют немедленных мер от властей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в домах по улице Ермекова и в 13 микрорайоне. Местные жители отмечают, что причина нашествия – переполненные мусорные баки.
Мусорные контейнеры не вывозятся вовремя, создавая идеальные условия для размножения грызунов.
Крысы активно перемещаются по подвалам и поднимаются на верхние этажи.
В некоторых квартирах крысы пробираются через канализационные трубы и появляются в унитазах.
Жители делятся своими историями о встречах с грызунами:
На кухне: “Сегодня крыса сидела на микроволновке. Мы в шоке!”
В подъезде: “Крысы ходят по первому подъезду, как у себя дома”.
В санузле: “Моя главная фобия – увидеть крысу в унитазе. Сегодня этот кошмар стал реальностью”.
Мнения горожан разделились. Одни считают, что кошки в подвалах могут стать эффективным средством борьбы с грызунами.
“У нас в подвале живут кошки – проблем с крысами нет”, – делится жительница одного из домов.
Другие же считают, что закрытие подвалов и выдворение кошек только усугубили ситуацию:
“Когда подвал заколотили и выгнали кошек, крысы полезли наверх”, – отмечает местная жительница.
Жители Караганды призывают местные власти организовать срочные меры:
Провести дератизацию подвалов и общих помещений.
Регулярно вывозить мусор, чтобы не создавать благоприятные условия для размножения крыс.
Обеспечить контроль за санитарным состоянием подъездов.
Пока коммунальные службы бездействуют, горожанам рекомендуют:
Установить металлические сетки на вентиляционные отверстия.
Плотно закрывать канализационные люки.
Использовать ловушки и ультразвуковые отпугиватели.
Ситуация в Караганде остается напряженной, а количество грызунов в жилых домах продолжает расти. Жители надеются на оперативное вмешательство властей.
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