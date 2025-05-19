Штрафы за кондиционеры: сколько придется заплатить казахстанцам?

Летняя жара вынуждает многих казахстанцев устанавливать кондиционеры, но не все знают, что монтаж оборудования на фасаде зданий строго регламентируется законом. Нарушение этих правил может привести к серьёзным штрафам и необходимости демонтажа оборудования. В этом материале разберём, как избежать нарушений и сохранить бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК), установка конструкций на фасадах зданий без разрешения — это административное нарушение. Внешние блоки кондиционеров попадают под эту категорию. Закон требует согласования таких изменений с акиматом и управляющей компанией, особенно если речь идёт о зданиях, имеющих исторический статус или особую архитектурную ценность.
Наиболее частые причины для штрафа:
Установка оборудования без разрешения от КСК и местного акимата.
Монтаж кондиционеров на фасадах исторических или архитектурных объектов.
Нарушение норм безопасности, когда конденсат стекает на прохожих или тротуар.
Повреждение фасада здания при установке.
В зависимости от категории нарушителя, размеры штрафов за установку кондиционеров без согласования в Казахстане составляют:
Физические лица — 20 МРП (73 840 тенге).
Малый бизнес и НПО — 30 МРП (110 760 тенге).
Средний бизнес — 40 МРП (147 680 тенге).
Крупный бизнес — до 100 МРП (369 200 тенге).
Помимо штрафа, нарушителю может быть предписано демонтировать кондиционер и восстановить фасад здания за свой счёт.
Контроль за установкой внешних блоков кондиционеров в Казахстане осуществляют:
Местная полиция.
Сотрудники акиматов и жилищной инспекции.
Архитектурный и строительный надзор.
Нарушения могут выявляться как в ходе плановых проверок, так и по жалобам соседей.
Чтобы избежать штрафов и проблем, необходимо:
Согласовать установку с КСК или управляющей компанией.
В случае исторических зданий — получить разрешение от акимата или управления архитектуры.
Соблюдать правила монтажа, избегая повреждений фасада и обеспечив безопасный отвод конденсата.
Если штраф уже наложен, рекомендуется:
Оплатить его в течение 7 дней, чтобы воспользоваться скидкой 50%.
В случае несогласия с постановлением — обжаловать штраф в административном суде или через портал eGov.kz в течение 10 дней.
Установка кондиционера — это не только удобство в летний период, но и ответственность перед законом. Согласование монтажа и соблюдение строительных норм помогут избежать штрафов и дополнительных расходов.
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