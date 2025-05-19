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19.05.2025, 09:48

Штрафы за кондиционеры: сколько придется заплатить казахстанцам?

Новости Казахстана 0 26 863

Летняя жара вынуждает многих казахстанцев устанавливать кондиционеры, но не все знают, что монтаж оборудования на фасаде зданий строго регламентируется законом. Нарушение этих правил может привести к серьёзным штрафам и необходимости демонтажа оборудования. В этом материале разберём, как избежать нарушений и сохранить бюджет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

Согласно статье 505 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РК), установка конструкций на фасадах зданий без разрешения — это административное нарушение. Внешние блоки кондиционеров попадают под эту категорию. Закон требует согласования таких изменений с акиматом и управляющей компанией, особенно если речь идёт о зданиях, имеющих исторический статус или особую архитектурную ценность.

За что могут оштрафовать?

Наиболее частые причины для штрафа:

  • Установка оборудования без разрешения от КСК и местного акимата.

  • Монтаж кондиционеров на фасадах исторических или архитектурных объектов.

  • Нарушение норм безопасности, когда конденсат стекает на прохожих или тротуар.

  • Повреждение фасада здания при установке.

Размеры штрафов

В зависимости от категории нарушителя, размеры штрафов за установку кондиционеров без согласования в Казахстане составляют:

  • Физические лица — 20 МРП (73 840 тенге).

  • Малый бизнес и НПО — 30 МРП (110 760 тенге).

  • Средний бизнес — 40 МРП (147 680 тенге).

  • Крупный бизнес — до 100 МРП (369 200 тенге).

Помимо штрафа, нарушителю может быть предписано демонтировать кондиционер и восстановить фасад здания за свой счёт.

Кто следит за соблюдением правил?

Контроль за установкой внешних блоков кондиционеров в Казахстане осуществляют:

  • Местная полиция.

  • Сотрудники акиматов и жилищной инспекции.

  • Архитектурный и строительный надзор.

Нарушения могут выявляться как в ходе плановых проверок, так и по жалобам соседей.

Как установить кондиционер по закону?

Чтобы избежать штрафов и проблем, необходимо:

  1. Согласовать установку с КСК или управляющей компанией.

  2. В случае исторических зданий — получить разрешение от акимата или управления архитектуры.

  3. Соблюдать правила монтажа, избегая повреждений фасада и обеспечив безопасный отвод конденсата.

Что делать, если штраф уже выписан?

Если штраф уже наложен, рекомендуется:

  • Оплатить его в течение 7 дней, чтобы воспользоваться скидкой 50%.

  • В случае несогласия с постановлением — обжаловать штраф в административном суде или через портал eGov.kz в течение 10 дней.

Вывод

Установка кондиционера — это не только удобство в летний период, но и ответственность перед законом. Согласование монтажа и соблюдение строительных норм помогут избежать штрафов и дополнительных расходов.

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