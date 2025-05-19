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19.05.2025, 10:16

Запрещенные лица: кто и почему не сможет въехать в Россию из Казахстана?

Новости Казахстана 0 865

Стало известно, что трем казахстанским журналистам — Ирине Медниковой, Лукпану Ахмедьярову и Раулю Упорову — запрещен въезд в Российскую Федерацию. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook. Причины запрета пока остаются неизвестными, сообщает Lada.kz

Фото с сайта kursiv.media
Фото с сайта kursiv.media

Что произошло?

Ирина Медникова рассказала, что купила билет и прибыла в аэропорт, но на стойке регистрации ей сообщили, что въезд в Россию для нее закрыт. Сотрудники аэропорта отметили, что это не единичный случай — несколько казахстанцев уже столкнулись с аналогичной ситуацией. По словам Медниковой, российская сторона якобы планирует создать веб-сайт, на котором будут опубликованы списки всех «нежелательных лиц».

Запрет на 50 лет

Лукпан Ахмедьяров и Рауль Упоров также узнали о запрете въезда в Россию. По их информации, им ограничили въезд на 50 лет. Об этом журналистам сообщил бывший российский коллега. Ахмедьяров предполагает, что решение может быть связано с так называемым списком «иноагентов», который был внедрен ранее и теперь распространяется на территории Казахстана.

Закон о «иноагентах» в Казахстане

На фоне инцидента с журналистами в Казахстане активизировалась работа над законопроектом о неправительственных организациях (НПО), который уже получил в народе неофициальное название «закон об иноагентах». Этот документ вызывает опасения в журналистском сообществе, так как может существенно ограничить их деятельность.

Таким образом, ситуация с запретом на въезд казахстанских журналистов в Россию вновь обострила тему свободы слова и преследования независимых медиа на постсоветском пространстве.

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