Финал громкого дела: экс-вице-министру спорта Кожагапанову вынесли приговор

Судебный приговор для экс-вице-министра 19 мая 2025 года в Астане суд огласил приговор в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта Ерлана Кожагапанова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: primeminister.kz

Его приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным запретом на занятие должностей на государственной службе. Кожагапанов также лишен государственной награды — ордена "Айбын" 2 степени.

Судебное решение было озвучено судьей Межрайонного суда по уголовным делам Астаны Канатом Тобагалиулы, который постановил:

Сохранить меру пресечения в виде содержания под стражей;

Лишить Кожагапанова государственной награды;

Отказать в гражданском иске Министерства туризма и спорта о взыскании ущерба с Кожагапанова.

Судебное преследование Ляззат Коккозовой Гендиректор Агентства стратегических коммуникаций "SUCCESS K" Ляззат Коккозова также признана виновной в хищении денежных средств в особо крупном размере. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности и постановил:

Изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей;

Взять Коккозову под стражу в зале суда;

Взыскать с Коккозовой более 1 млрд тенге в счет возмещения ущерба.

Суть уголовного дела Дело против Кожагапанова и Коккозовой было возбуждено в марте 2024 года. В ходе расследования установлено, что в 2018 году при организации XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Петропавловске были похищены более 1 млрд тенге.

Кожагапанов был обвинен по статье 361 ч. 4 п. 3 УК РК ("Злоупотребление должностными полномочиями"), а Коккозова — по статье 189 ч. 4 п. 2 УК РК ("Хищение чужого имущества в особо крупном размере").

Реакция общественности и последствия дела Судебное разбирательство вызвало широкий общественный резонанс. Многие эксперты считают, что это дело станет прецедентом для борьбы с коррупцией в сфере госуправления. В настоящее время Кожагапанов и Коккозова ожидают этапирования в соответствующие исправительные учреждения.