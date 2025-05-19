Казахстанку лишили свободы сроком на один год из-за 15 тыс. тенге

В Актобе женщина получила год ограничения свободы и 100 часов общественных работ за мошенничество с сувенирной купюрой номиналом 20 тыс. тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Актюбинский областной суд .

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Судебное разбирательство и приговор

Согласно материалам дела, в декабре 2024 года обвиняемая обратилась к потерпевшему с просьбой размена денег. Она осознанно предоставила сувенирную купюру, зная, что та не является законным платежным средством. Взамен она получила 15 тыс. тенге и скрылась с места преступления.

Признание вины и смягчающие обстоятельства

На судебном заседании женщина полностью признала свою вину, раскаялась и возместила ущерб потерпевшему. Эти обстоятельства суд учел при вынесении приговора, исключив отягчающие факторы.

Меры наказания

Ограничение свободы сроком на 1 год;

Принудительные общественные работы по 100 часов ежегодно в течение всего срока наказания.

Что грозит за мошенничество?

По части 1 статьи 190 Уголовного кодекса РК за мошенничество предусмотрено:

Штраф до 1 тыс. МРП (3,9 млн тенге);

Исправительные работы на срок до 600 часов;

Ограничение или лишение свободы до двух лет.

Аналогичные случаи

Ранее в Астане задержали 28-летнюю женщину, которая также обменивала настоящие деньги на сувенирные купюры, представляясь волонтером.