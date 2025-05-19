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19.05.2025, 12:10

Казахстанцам начали платить 100 долларов за создание банковских счетов

Новости Казахстана 0 21 796

Общественный деятель Юрий Ли предупредил казахстанцев о новой мошеннической схеме, которая маскируется под предложение легкого заработка. В своем аккаунте в социальных сетях он опубликовал скриншот переписки с неизвестным человеком по имени Константин, предлагающим участие в финансовой операции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Мошеннические схемы под видом подработки

 

Скрин Facebook/Yuriy Lee

Суть схемы – открытие нескольких дебетовых счетов в банке под предлогом выплаты 100 долларов (около 51 тысячи тенге). Однако условия "сотрудничества" вызывают серьезные подозрения.

Условия, которые настораживают

  • Количество счетов: Необходимо открыть от трех до четырех дебетовых счетов онлайн.

  • Срок действия счетов: Счета нельзя закрывать в течение трех месяцев.

  • Отсутствие долгов: Требуется отсутствие задолженностей перед судебными приставами. Это необходимо для предотвращения автоматического списания средств.

Кроме того, организатор настаивает на личной встрече в кафе для проведения операции, что также может говорить о незаконном характере действий.

Чем опасна схема дропперства?

Предложение может показаться легким способом подзаработать, но эксперты предостерегают: подобные схемы часто используются для финансовых преступлений.

  • Отмывание денег: Открытые счета могут быть использованы для перевода средств, полученных незаконным путем.

  • Финансовая ответственность: В случае расследования все действия по счету будут приписаны владельцу, даже если он не знал о преступных намерениях организаторов.

  • Уголовная ответственность: Вовлеченность в такие схемы может повлечь за собой обвинение в соучастии в мошенничестве.

Как избежать обмана?

  • Не соглашайтесь на сомнительные предложения. Легкий заработок – это зачастую приманка для вовлечения в незаконные схемы.

  • Не передавайте личные данные третьим лицам. Любой запрос на оформление счета или передачу данных должен настораживать.

  • Сообщайте о подозрительных предложениях в полицию. Даже если схема не кажется опасной, лучше перестраховаться и уведомить правоохранительные органы.

Таким образом, под предлогом заработка мошенники могут вовлечь людей в финансовые махинации, что грозит не только потерей денег, но и уголовной ответственностью. Будьте внимательны и не поддавайтесь на заманчивые предложения.

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