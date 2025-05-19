Ребенок едва не утонул в луже после ливней в Астане (видео)

В Астане после проливных дождей произошел опасный инцидент – мальчик около 10 лет чуть не утонул, упав в глубокую лужу на дороге. Происходящее зафиксировали очевидцы на видео, которое распространилось в социальных сетях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Кадр из видео

Как развивались события?

Мальчик пытался перейти дорогу, когда неожиданно споткнулся и упал в наполненную водой яму.

Он несколько раз пытался выбраться, но скользкая поверхность и внушительная глубина препятствовали его попыткам.

В момент происшествия поблизости не оказалось взрослых, которые могли бы помочь ребенку.

Что известно о последствиях?

К счастью, мальчик сумел подняться и выбраться из воды самостоятельно. Однако ситуация могла закончиться трагически, учитывая отсутствие помощи и опасную глубину лужи.

Причины затопления и последствия непогоды

Вчера, 18 мая, Астану накрыли проливные дожди, которые вызвали затопление дорог и придомовых территорий.

В результате сильных ливней образовались многочисленные лужи и потоки воды, что привело к заторам и пробкам на дорогах.

Синоптики предупреждают о возможных повторных дождях и советуют жителям проявлять осторожность при передвижении по городу.

Вопросы безопасности детей в условиях непогоды

Эксперты напоминают родителям о необходимости быть бдительными во время дождей и паводков, особенно если дети находятся на улице. Подобные случаи могут закончиться трагически, если ребенок не сможет выбраться из водяной ловушки.