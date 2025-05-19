Новое жилье для казахстанцев: что изменится с 24 мая?

С 24 мая 2025 года в Казахстане вступают в силу значительные изменения в законодательстве, касающиеся предоставления жилья из государственного жилищного фонда. Поправки охватывают сразу несколько законов и кодексов, а также вводят новые правила для учета нуждающихся. Рассмотрим основные изменения и порядок получения жилья в свете новых норм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Согласно Закону РК № 138-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики", изменения внесены в пять кодексов и тринадцать законов. Основные новеллы касаются Закона РК "О жилищных отношениях", который определяет новые правила постановки на учет граждан, нуждающихся в жилье.
С 24 мая 2025 года вступают в силу и детализирующие акты, включая Приказ и.о. Министра промышленности и строительства РК № 130 "Об утверждении Правил постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".
Ранее акиматы вели шесть отдельных списков очередников, среди которых:
дети-сироты,
многодетные матери и семьи,
социально уязвимые слои населения,
ветераны ВОВ и других боевых действий,
военнослужащие,
космонавты и другие.
С 24 мая 2025 года система изменится. Теперь государство уходит от категорийного принципа и вводит единую очередь для всех граждан, которые нуждаются в жилье и не имеют его последние пять лет. Вести очередь будет Центр обеспечения жилищем, который консолидирует списки очередников, ранее велаемые акиматами.
Несмотря на переход к единой очереди, фактически будет два потока граждан:
Первоочередники — 70% от общего объема жилья:
Ветераны ВОВ и ветераны боевых действий на территории других государств;
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
Многодетные матери и семьи;
Лица с инвалидностью I и II групп;
Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
Вдовы и вдовцы.
Все остальные категории граждан — 30% от общего объема жилья.
По мнению законодателей, новые правила позволят:
Упорядочить очереди и сократить сроки ожидания;
Обеспечить более прозрачное распределение жилья;
Упростить процесс постановки на учет и получения квартиры.
Таким образом, изменения направлены на устранение существующих перекосов и предоставление равных возможностей для всех категорий граждан, нуждающихся в жилье.
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