Новое жилье для казахстанцев: что изменится с 24 мая?

С 24 мая 2025 года в Казахстане вступают в силу значительные изменения в законодательстве, касающиеся предоставления жилья из государственного жилищного фонда. Поправки охватывают сразу несколько законов и кодексов, а также вводят новые правила для учета нуждающихся. Рассмотрим основные изменения и порядок получения жилья в свете новых норм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Основные изменения в законодательстве

Согласно Закону РК № 138-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики", изменения внесены в пять кодексов и тринадцать законов. Основные новеллы касаются Закона РК "О жилищных отношениях", который определяет новые правила постановки на учет граждан, нуждающихся в жилье.

С 24 мая 2025 года вступают в силу и детализирующие акты, включая Приказ и.о. Министра промышленности и строительства РК № 130 "Об утверждении Правил постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".

Изменения в порядке постановки на учет

Ранее акиматы вели шесть отдельных списков очередников, среди которых:

дети-сироты,

многодетные матери и семьи,

социально уязвимые слои населения,

ветераны ВОВ и других боевых действий,

военнослужащие,

космонавты и другие.

С 24 мая 2025 года система изменится. Теперь государство уходит от категорийного принципа и вводит единую очередь для всех граждан, которые нуждаются в жилье и не имеют его последние пять лет. Вести очередь будет Центр обеспечения жилищем, который консолидирует списки очередников, ранее велаемые акиматами.

Два потока очередников

Несмотря на переход к единой очереди, фактически будет два потока граждан:

Первоочередники — 70% от общего объема жилья: Ветераны ВОВ и ветераны боевых действий на территории других государств;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

Многодетные матери и семьи;

Лица с инвалидностью I и II групп;

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

Вдовы и вдовцы. Все остальные категории граждан — 30% от общего объема жилья.

Цели и задачи реформы

По мнению законодателей, новые правила позволят:

Упорядочить очереди и сократить сроки ожидания;

Обеспечить более прозрачное распределение жилья;

Упростить процесс постановки на учет и получения квартиры.

Таким образом, изменения направлены на устранение существующих перекосов и предоставление равных возможностей для всех категорий граждан, нуждающихся в жилье.