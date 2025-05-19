18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.78
576.06
6.35
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.05.2025, 14:16

Новое жилье для казахстанцев: что изменится с 24 мая?

Новости Казахстана 0 664

С 24 мая 2025 года в Казахстане вступают в силу значительные изменения в законодательстве, касающиеся предоставления жилья из государственного жилищного фонда. Поправки охватывают сразу несколько законов и кодексов, а также вводят новые правила для учета нуждающихся. Рассмотрим основные изменения и порядок получения жилья в свете новых норм, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Основные изменения в законодательстве

Согласно Закону РК № 138-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования жилищной политики", изменения внесены в пять кодексов и тринадцать законов. Основные новеллы касаются Закона РК "О жилищных отношениях", который определяет новые правила постановки на учет граждан, нуждающихся в жилье.

С 24 мая 2025 года вступают в силу и детализирующие акты, включая Приказ и.о. Министра промышленности и строительства РК № 130 "Об утверждении Правил постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".

Изменения в порядке постановки на учет

Ранее акиматы вели шесть отдельных списков очередников, среди которых:

  • дети-сироты,

  • многодетные матери и семьи,

  • социально уязвимые слои населения,

  • ветераны ВОВ и других боевых действий,

  • военнослужащие,

  • космонавты и другие.

С 24 мая 2025 года система изменится. Теперь государство уходит от категорийного принципа и вводит единую очередь для всех граждан, которые нуждаются в жилье и не имеют его последние пять лет. Вести очередь будет Центр обеспечения жилищем, который консолидирует списки очередников, ранее велаемые акиматами.

Два потока очередников

Несмотря на переход к единой очереди, фактически будет два потока граждан:

  1. Первоочередники — 70% от общего объема жилья:

    • Ветераны ВОВ и ветераны боевых действий на территории других государств;

    • Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

    • Многодетные матери и семьи;

    • Лица с инвалидностью I и II групп;

    • Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

    • Вдовы и вдовцы.

  2. Все остальные категории граждан — 30% от общего объема жилья.

Цели и задачи реформы

По мнению законодателей, новые правила позволят:

  • Упорядочить очереди и сократить сроки ожидания;

  • Обеспечить более прозрачное распределение жилья;

  • Упростить процесс постановки на учет и получения квартиры.

Таким образом, изменения направлены на устранение существующих перекосов и предоставление равных возможностей для всех категорий граждан, нуждающихся в жилье.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Имярек → На кол посадить, ублюдка
В Казахстане женщина получила шестизначный штраф за букет и клубнику
golden tulip → Смешно. Влетела за ягоды. А миллиардами тырят и дают взятки и все у них на мази
Уличный мордобой в Мангистау: отец снимал драку сына и заплатит штраф
fox1167 → "на отца составлен административный протокол"-----Всё правильно! Но если бы другой отец дал шапалак этому отцу--было бы вааааще супер!
В Актау автомобиль сбил двух детей на пешеходном переходе: пострадавшие в реанимации
Santa → Бесспорно 100% вина водителя, но надо также учить пешеходов, чтобы не просто пёрли как по красной дорожке, а обязательно убедились что их видят водители и машина останавливается.
Еще одна дорога станет платной с 24 мая 2025 года
Aqtau_2023 → Платная она будет для всего транспорта или только для грузовых.