Как получить пенсионные накопления из ЕНПФ в случае смерти близкого

Когда уходит из жизни близкий человек, перед семьей встает множество вопросов, связанных с оформлением наследства и финансовыми выплатами. Одним из таких вопросов является получение пенсионных накоплений из ЕНПФ. В этом материале разберем основные этапы – от выплаты на похороны до полного оформления наследства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Первая выплата, которую могут получить родственники умершего – это единовременное пособие на погребение.
Размер выплаты:
Сумма составляет до 94 МРП.
Эти средства выдаются до оформления наследства – необходимо лишь подать соответствующее заявление.
Если остаток на счете меньше минимальной пенсии:
В случае, если после выплаты на похороны на счете умершего осталась незначительная сумма, она также может быть выплачена как дополнительная компенсация на погребальные расходы.
Чтобы получить все оставшиеся пенсионные средства, необходимо пройти процедуру оформления наследства. Пошаговый алгоритм:
Шаг 1. Обратитесь к нотариусу:
Сделать это нужно по месту открытия наследства.
Шаг 2. Подайте заявление о принятии наследства:
Важно уложиться в срок – заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с момента смерти.
Шаг 3. Получите свидетельство о праве на наследство:
Этот документ является основным для получения накоплений.
Шаг 4. Подайте документы в ЕНПФ:
Можно лично обратиться в отделение ЕНПФ, отправить документы по почте или через доверенное лицо.
С 2019 года в Казахстане введена система "E-нотариат". С ее помощью процедура оформления наследства стала быстрее и удобнее:
Нотариус самостоятельно направляет запрос в ЕНПФ и узнает сумму накоплений на пенсионном счете умершего.
Это позволяет избежать сбора бумажных запросов и существенно экономит время.
Если среди участников процесса есть иностранец (наследник, представитель или сам умерший), потребуется дополнительный пакет документов:
Свидетельство о смерти, переведённое на казахский или русский язык.
Нотариально заверенные доверенности и копии.
Заграничный паспорт наследника или его представителя.
Важно: В ряде случаев потребуется легализация документов, если между странами отсутствует соглашение о взаимном признании нотариальных документов.
После подачи всех документов в ЕНПФ начинается проверка и обработка данных. При соблюдении всех условий и правильном оформлении бумаг, выплата производится в установленные законом сроки. Важно тщательно проверить пакет документов, чтобы избежать отказа и задержек в выплатах.
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