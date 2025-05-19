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19.05.2025, 14:43

Как получить пенсионные накопления из ЕНПФ в случае смерти близкого

Новости Казахстана 0 404

Когда уходит из жизни близкий человек, перед семьей встает множество вопросов, связанных с оформлением наследства и финансовыми выплатами. Одним из таких вопросов является получение пенсионных накоплений из ЕНПФ. В этом материале разберем основные этапы – от выплаты на похороны до полного оформления наследства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

1. Выплата на похороны

Первая выплата, которую могут получить родственники умершего – это единовременное пособие на погребение.

Размер выплаты:

  • Сумма составляет до 94 МРП.

  • Эти средства выдаются до оформления наследства – необходимо лишь подать соответствующее заявление.

Если остаток на счете меньше минимальной пенсии:

  • В случае, если после выплаты на похороны на счете умершего осталась незначительная сумма, она также может быть выплачена как дополнительная компенсация на погребальные расходы.

2. Как оформить наследство и получить оставшиеся накопления

Чтобы получить все оставшиеся пенсионные средства, необходимо пройти процедуру оформления наследства. Пошаговый алгоритм:

Шаг 1. Обратитесь к нотариусу:

  • Сделать это нужно по месту открытия наследства.

Шаг 2. Подайте заявление о принятии наследства:

  • Важно уложиться в срок – заявление необходимо подать в течение 6 месяцев с момента смерти.

Шаг 3. Получите свидетельство о праве на наследство:

  • Этот документ является основным для получения накоплений.

Шаг 4. Подайте документы в ЕНПФ:

  • Можно лично обратиться в отделение ЕНПФ, отправить документы по почте или через доверенное лицо.

3. Упрощенная процедура через "E-нотариат"

С 2019 года в Казахстане введена система "E-нотариат". С ее помощью процедура оформления наследства стала быстрее и удобнее:

  • Нотариус самостоятельно направляет запрос в ЕНПФ и узнает сумму накоплений на пенсионном счете умершего.

  • Это позволяет избежать сбора бумажных запросов и существенно экономит время.

4. Особенности оформления для иностранных граждан

Если среди участников процесса есть иностранец (наследник, представитель или сам умерший), потребуется дополнительный пакет документов:

  • Свидетельство о смерти, переведённое на казахский или русский язык.

  • Нотариально заверенные доверенности и копии.

  • Заграничный паспорт наследника или его представителя.

Важно: В ряде случаев потребуется легализация документов, если между странами отсутствует соглашение о взаимном признании нотариальных документов.

5. Сроки и порядок выплаты

После подачи всех документов в ЕНПФ начинается проверка и обработка данных. При соблюдении всех условий и правильном оформлении бумаг, выплата производится в установленные законом сроки. Важно тщательно проверить пакет документов, чтобы избежать отказа и задержек в выплатах.

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