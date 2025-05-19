Как оформить исламскую ипотеку в Казахстане: лучшие банки и условия

С развитием исламского финансирования в Казахстане все больше людей обращают внимание на ипотечные продукты, соответствующие нормам шариата. В статье рассматриваются основные особенности исламской ипотеки, ведущие банки и условия ее оформления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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Что такое исламская ипотека

Исламская ипотека — это особый вид жилищного кредитования, который основан на принципах шариата и исключает начисление процентов (риба). Вместо традиционной процентной ставки применяются модели с фиксированной маржой или договором долевого участия.

Основные виды исламской ипотеки:

Мурабаха — банк приобретает недвижимость и перепродает клиенту с наценкой.

Иджара — аналог лизинга, при котором клиент арендует жилье до полного погашения стоимости.

Мушарака — совместное владение, при котором банк и клиент совместно приобретают недвижимость.

Ведущие банки, предлагающие исламскую ипотеку

ADCB (Al Hilal Bank) Первый банк, предложивший исламскую ипотеку в Казахстане.

Основной фокус — корпоративные клиенты и индивидуальные предприниматели.

Специализация: партнерское финансирование, инвестиционные программы. Zaman Bank Обслуживает как частных лиц, так и бизнес.

Основные продукты: исламские депозиты, партнерское финансирование. Отбасы Банк В 2025 году планирует запустить первый продукт исламской ипотеки.

Подписан меморандум с Ассоциацией исламских финансов и бизнеса.

Условия исламской ипотеки

Исламская ипотека в Казахстане базируется на принципах справедливости и прозрачности. Основные условия:

Первоначальный взнос — от 30% стоимости недвижимости.

Срок займа — от 3 до 15 лет.

Фиксированные платежи без начисления процентов.

Обязательное подтверждение платежеспособности.

Преимущества и недостатки исламской ипотеки

Преимущества:

Соответствие нормам шариата.

Прозрачные условия сделок.

Отсутствие процентных начислений.

Недостатки:

Высокий первоначальный взнос.

Ограниченное количество предложений на рынке.

Отсутствие государственной гарантии вкладов.

Кто может оформить исламскую ипотеку

Исламская ипотека доступна гражданам Казахстана, желающим приобрести жилье без нарушения религиозных норм. Для оформления необходимо предоставить стандартный пакет документов и подтвердить свою платежеспособность.