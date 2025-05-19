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19.05.2025, 15:38

Как оформить исламскую ипотеку в Казахстане: лучшие банки и условия

Новости Казахстана 0 467

С развитием исламского финансирования в Казахстане все больше людей обращают внимание на ипотечные продукты, соответствующие нормам шариата. В статье рассматриваются основные особенности исламской ипотеки, ведущие банки и условия ее оформления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

Что такое исламская ипотека

Исламская ипотека — это особый вид жилищного кредитования, который основан на принципах шариата и исключает начисление процентов (риба). Вместо традиционной процентной ставки применяются модели с фиксированной маржой или договором долевого участия.

Основные виды исламской ипотеки:

  • Мурабаха — банк приобретает недвижимость и перепродает клиенту с наценкой.

  • Иджара — аналог лизинга, при котором клиент арендует жилье до полного погашения стоимости.

  • Мушарака — совместное владение, при котором банк и клиент совместно приобретают недвижимость.

Ведущие банки, предлагающие исламскую ипотеку

  1. ADCB (Al Hilal Bank)

    • Первый банк, предложивший исламскую ипотеку в Казахстане.

    • Основной фокус — корпоративные клиенты и индивидуальные предприниматели.

    • Специализация: партнерское финансирование, инвестиционные программы.

  2. Zaman Bank

    • Обслуживает как частных лиц, так и бизнес.

    • Основные продукты: исламские депозиты, партнерское финансирование.

  3. Отбасы Банк

    • В 2025 году планирует запустить первый продукт исламской ипотеки.

    • Подписан меморандум с Ассоциацией исламских финансов и бизнеса.

Условия исламской ипотеки

Исламская ипотека в Казахстане базируется на принципах справедливости и прозрачности. Основные условия:

  • Первоначальный взнос — от 30% стоимости недвижимости.

  • Срок займа — от 3 до 15 лет.

  • Фиксированные платежи без начисления процентов.

  • Обязательное подтверждение платежеспособности.

Преимущества и недостатки исламской ипотеки

Преимущества:

  • Соответствие нормам шариата.

  • Прозрачные условия сделок.

  • Отсутствие процентных начислений.

Недостатки:

  • Высокий первоначальный взнос.

  • Ограниченное количество предложений на рынке.

  • Отсутствие государственной гарантии вкладов.

Кто может оформить исламскую ипотеку

Исламская ипотека доступна гражданам Казахстана, желающим приобрести жилье без нарушения религиозных норм. Для оформления необходимо предоставить стандартный пакет документов и подтвердить свою платежеспособность.

 

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