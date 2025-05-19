Не все деньги в банках защищены: что нужно знать казахстанцам?

19 мая 2025 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал важное разъяснение для вкладчиков. В памятке указано, какие виды сбережений не подлежат защите и какие риски несут владельцы некоторых банковских продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Какие депозиты защищены КФГД?
КФГД гарантирует защиту следующих видов сбережений физических лиц:
Вклады до востребования
Сберегательные вклады
Срочные и несрочные вклады
Условные вклады
Деньги на текущих счетах и платежных картах
Эти сбережения застрахованы на основании законодательства РК и обеспечены резервом фонда в размере 1,2 триллиона тенге (на 1 мая 2025 года).
Финансовые продукты вне системы защиты
Некоторые финансовые инструменты и продукты не входят в периметр защиты КФГД. Среди них:
Вклады в исламских банках – данные счета не участвуют в системе обязательного гарантирования депозитов.
Металлические счета – покупка серебра или золота на неаллокированных счетах сопровождается рисками, связанными с устойчивостью банка. В случае отзыва лицензии держатели металлических счетов будут считаться кредиторами 8-й очереди.
Банковские депозитные сертификаты – несмотря на слово "депозитный" в названии, сертификаты являются ценными бумагами и не попадают под защиту фонда. В случае банкротства банка их держатели также станут кредиторами 8-й очереди.
Денежные средства в банковских ячейках – ценности, размещенные в сейфах и ячейках, не включены в систему гарантирования, но остаются неприкосновенными при ликвидации банка.
Какие риски существуют даже для защищенных депозитов?
Несмотря на наличие государственной гарантии, некоторые риски сохраняются:
Лимиты по гарантируемым суммам:
До 20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге
До 10 млн тенге – по другим вкладам в тенге, банковским карточкам и счетам
До 5 млн тенге – по вкладам и счетам в иностранной валюте
Вкладчики, разместившие средства выше установленных лимитов, рискуют потерять остаток средств, превышающий гарантированную сумму, в случае банкротства банка.
Как снизить риски при размещении крупных сумм?
Для повышения уровня защиты крупных сбережений КФГД рекомендует:
Диверсифицировать активы по разным банкам
Оформлять вклады в пределах установленных лимитов по каждому банку
Избегать вложений в незастрахованные продукты (металлические счета, депозитные сертификаты)
Таким образом, соблюдение простых рекомендаций поможет вкладчикам минимизировать риски и защитить свои сбережения даже в условиях нестабильной финансовой ситуации.
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