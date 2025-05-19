Не все деньги в банках защищены: что нужно знать казахстанцам?

19 мая 2025 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал важное разъяснение для вкладчиков. В памятке указано, какие виды сбережений не подлежат защите и какие риски несут владельцы некоторых банковских продуктов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Какие депозиты защищены КФГД?

КФГД гарантирует защиту следующих видов сбережений физических лиц:

Вклады до востребования

Сберегательные вклады

Срочные и несрочные вклады

Условные вклады

Деньги на текущих счетах и платежных картах

Эти сбережения застрахованы на основании законодательства РК и обеспечены резервом фонда в размере 1,2 триллиона тенге (на 1 мая 2025 года).

Финансовые продукты вне системы защиты

Некоторые финансовые инструменты и продукты не входят в периметр защиты КФГД. Среди них:

Вклады в исламских банках – данные счета не участвуют в системе обязательного гарантирования депозитов. Металлические счета – покупка серебра или золота на неаллокированных счетах сопровождается рисками, связанными с устойчивостью банка. В случае отзыва лицензии держатели металлических счетов будут считаться кредиторами 8-й очереди. Банковские депозитные сертификаты – несмотря на слово "депозитный" в названии, сертификаты являются ценными бумагами и не попадают под защиту фонда. В случае банкротства банка их держатели также станут кредиторами 8-й очереди. Денежные средства в банковских ячейках – ценности, размещенные в сейфах и ячейках, не включены в систему гарантирования, но остаются неприкосновенными при ликвидации банка.

Какие риски существуют даже для защищенных депозитов?

Несмотря на наличие государственной гарантии, некоторые риски сохраняются:

Лимиты по гарантируемым суммам: До 20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге До 10 млн тенге – по другим вкладам в тенге, банковским карточкам и счетам До 5 млн тенге – по вкладам и счетам в иностранной валюте

Вкладчики, разместившие средства выше установленных лимитов, рискуют потерять остаток средств, превышающий гарантированную сумму, в случае банкротства банка.

Как снизить риски при размещении крупных сумм?

Для повышения уровня защиты крупных сбережений КФГД рекомендует:

Диверсифицировать активы по разным банкам

Оформлять вклады в пределах установленных лимитов по каждому банку

Избегать вложений в незастрахованные продукты (металлические счета, депозитные сертификаты)

Таким образом, соблюдение простых рекомендаций поможет вкладчикам минимизировать риски и защитить свои сбережения даже в условиях нестабильной финансовой ситуации.