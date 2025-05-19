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19.05.2025, 17:34

Игрок атырауского хоккейного клуба «Бейбарыс» погиб в Москве

Новости Казахстана 0 861

В Москве начато расследование по факту гибели защитника хоккейного клуба "Бейбарыс" Олега Гофмана. По данным СМИ, спортсмен скончался после падения с шестого этажа, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Олег Гофман (фото: sports24.kz)
Олег Гофман (фото: sports24.kz)

Подробности происшествия

Олег Гофман, воспитанник московского "Динамо", умер на 24-м году жизни. По словам его агента Сергея Паремузова, хоккеист выпал с общего балкона, находясь в одиночестве.

"Как я понял, это была не насильственная смерть. Возможно, несчастный случай. Отец Олега сообщил, что следственные органы уже начали работу. Инцидент произошел рано утром в Москве", — сообщил Паремузов в интервью "Матч ТВ".

Карьера и достижения Гофмана

Олег Гофман родился 11 октября 2001 года. Воспитанник московского "Динамо", он успел поиграть за тульский АКМ, красноярский "Сокол", а также казахстанские клубы "Сарыарка" и "Бейбарыс". В сезоне 2024/2025 Гофман провел 38 матчей за "Бейбарыс" в Pro Hokei Ligasy, отметившись двумя голами и тремя ассистами.

Продолжается следствие

На данный момент официальной версии произошедшего нет. Следственные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

 

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